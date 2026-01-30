Σαουδική Αραβία: Το project του μέλλοντος που προσγειώθηκε ανώμαλα

Το εμβληματικό έργο NEOM και η The Line μπαίνουν σε φάση αναπροσαρμογής. Πηγές μιλούν για σημαντική μείωση κλίμακας και αλλαγή στρατηγικής.

Το μεγαλεπήβολο κατασκευαστικό όραμα που παρουσιάστηκε ως το μέλλον της αστικής ζωής φαίνεται πλέον να προσγειώνεται στην πραγματικότητα. Το έργο NEOM, το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της Σαουδικής Αραβίας, οδηγείται σε σημαντική αναθεώρηση, με τα αρχικά του σχέδια να περιορίζονται αισθητά.

Από την πρώτη στιγμή, το NEOM προσέλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον χάρη στο εύρος και τη φιλοδοξία του. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρισκόταν η The Line, μια υπερσύγχρονη γραμμική πόλη χωρίς δρόμους και αυτοκίνητα, η οποία υποτίθεται ότι θα εκτεινόταν σε μήκος 170 χιλιομέτρων, διασχίζοντας την έρημο από τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας έως τα ορεινά της ενδοχώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται πλέον να προσανατολίζεται σε ένα «πολύ μικρότερο» έργο σε σχέση με το αρχικό όραμα. Η αναθεώρηση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, τεχνικών προκλήσεων και αυξανόμενων προβληματισμών για το κόστος και τη βιωσιμότητα.

Η αλλαγή πορείας δεν σηματοδοτεί απαραίτητα εγκατάλειψη του NEOM, αλλά μετατόπιση προτεραιοτήτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το έργο εξετάζεται πλέον ως πιθανός κόμβος για κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Σαουδικής Αραβίας να αναδειχθεί σε παγκόσμιο παίκτη στον τομέα της ΑΙ.

Ανάλογες προσαρμογές καταγράφονται και σε άλλα επιμέρους projects. Το Trojena, το φιλόδοξο χιονοδρομικό κέντρο που είχε ανακοινωθεί ότι θα φιλοξενούσε τους Χειμερινούς Ασιατικούς Αγώνες του 2029, περιορίζεται σημαντικά και δεν θα υποδεχθεί τελικά τη διοργάνωση όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Παρότι η συρρίκνωση των αρχικών σχεδίων προκαλεί ερωτήματα, κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια αναγκαία αναπροσαρμογή. Η εξέλιξη του NEOM αποτυπώνει, σύμφωνα με την ίδια οπτική, την προσπάθεια της χώρας να ευθυγραμμίσει τις φιλοδοξίες της με τις οικονομικές και τεχνολογικές πραγματικότητες της εποχής.

