Ανακαλύφθηκε σπάνια ομάδα αίματος που το έχει μόνο ένας στους 10.000: Γιατί το ονόμασαν «διαμάντι»

Εντοπίστηκε στην Κίνα, ανήκει σε λιγότερο από έναν στους 10.000 ανθρώπους και αλλάζει όσα ξέραμε για τις μεταγγίσεις.

Η επιστήμη προχωρά συχνά αθόρυβα. Όχι με εκρήξεις και μεγάλες ανακοινώσεις, αλλά με μικρές παρατηρήσεις που κάποια στιγμή αποδεικνύονται καθοριστικές. Μια τέτοια περίπτωση είναι η ανακάλυψη ενός εξαιρετικά σπάνιου τύπου αίματος, γνωστού πλέον με το παρατσούκλι «αίμα διαμάντι».

Η είδηση ήρθε από την Κίνα, όταν γιατροί στην πόλη Ντεζού, στην επαρχία Σαντόνγκ, εντόπισαν έναν άνθρωπο με ένα αιματολογικό προφίλ που σχεδόν δεν υπάρχει στον παγκόσμιο πληθυσμό. Πρόκειται για τον τύπο JK(AB-), μια μορφή αίματος τόσο σπάνια, που θεωρείται ακόμη πιο δυσεύρετη από το γνωστό Rh αρνητικό.

Το «διαμάντι» της αιματολογίας

Ο συγκεκριμένος τύπος ανήκει στο σύστημα ομάδων αίματος Kidd, ένα από τα 18 συστήματα που έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα. Η ιδιαιτερότητά του δεν έχει να κάνει με το χρώμα ή τη σύσταση του αίματος, αλλά με κάτι πολύ πιο λεπτό: την πλήρη απουσία συγκεκριμένων αντιγόνων από την επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι επιστήμονες τον αποκαλούν «διαμάντι». Όχι για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά επειδή η πιθανότητα να τον συναντήσει κανείς είναι ελάχιστη. Εκτιμάται ότι εμφανίζεται σε περίπου 0,14% των ανθρώπων ευρωπαϊκής καταγωγής, σε 0,05% των αφροαμερικανών και σε λιγότερο από 0,01% των ασιατών.

Με απλά λόγια, είναι πιο σπάνιος από έναν στους 10.000 ανθρώπους.

Τι σημαίνει αυτό για όσους τον έχουν

Παρά τη σπανιότητά του, οι άνθρωποι με αυτόν τον τύπο αίματος μπορούν να ζήσουν μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Δεν χρειάζονται φάρμακα, ειδική διατροφή ή ιατρική παρακολούθηση στην καθημερινότητά τους.

Υπάρχουν όμως δύο κρίσιμες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Η πρώτη είναι η μετάγγιση αίματος. Άτομα με τύπο JK(AB-) μπορούν να δεχθούν αίμα μόνο από δότες με το ίδιο ακριβώς προφίλ. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σοβαρής αιμολυτικής αντίδρασης, ακόμη και καθυστερημένα μετά τη μετάγγιση.

Η δεύτερη αφορά την εγκυμοσύνη. Αν μια γυναίκα με αυτόν τον τύπο αίματος κυοφορεί έμβρυο που έχει κληρονομήσει διαφορετικά αντιγόνα από τον πατέρα, μπορεί να προκύψει αιματολογική ασυμβατότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται στενή παρακολούθηση των αντισωμάτων και σχέδιο έκτακτης παροχής συμβατού αίματος.

Γιατί η ανακάλυψη έχει σημασία

Η ανακάλυψη του «αίματος διαμάντι» δεν είναι απλώς ένα ακόμη επιστημονικό trivia. Υπενθυμίζει πόσο πολύπλοκο και ανεξερεύνητο παραμένει το ανθρώπινο σώμα και πόσο σημαντική είναι η καταγραφή σπάνιων αιματολογικών προφίλ για τη δημόσια υγεία.

Κάθε τέτοια περίπτωση βοηθά τα συστήματα υγείας να οργανώσουν καλύτερα τις τράπεζες αίματος, να προετοιμαστούν για έκτακτα περιστατικά και να σώσουν ζωές που, χωρίς αυτή τη γνώση, θα βρίσκονταν σε κίνδυνο. Κάποιες φορές, το πιο πολύτιμο «διαμάντι» δεν βρίσκεται στη γη. Κυλά ήδη μέσα μας.

