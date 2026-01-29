Βρετανός ιερέας ζήτησε τη συνδρομή εξορκιστή μετά από αναφορές για παραφυσικά φαινόμενα

Αποκαλυπτικό email δείχνει ότι ιερέας σε ξενώνα φροντίδας ασθενών στη Βρετανία απευθύνθηκε σε εξορκιστή λόγω ανησυχιών του προσωπικού.

Ένα εσωτερικό email που ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας στη Βρετανία προκαλεί ερωτήματα και αίσθηση, αποκαλύπτοντας ότι ιερέας σε ξενώνα φροντίδας ασθενών επικοινώνησε με εξορκιστή, έπειτα από αναφορές προσωπικού για «παραφυσικά περιστατικά» εντός της εγκατάστασης.

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη τον Αύγουστο του 2023, αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα μέσω αιτήματος της Ελευθερίας Πληροφόρησης (FOI) που υπέβαλε η εφημερίδα «The Telegraph». Αφορά τον ξενώνα Priscilla Bacon Lodge στο Νόριτς και προέρχεται από τον ιερέα που ήταν υπεύθυνος για την πνευματική φροντίδα της μονάδας.

Στο email, ο ιερέας ενημέρωνε εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Αγγλίας για την επικείμενη μεταφορά του ξενώνα σε νέο κτίριο, περιγράφοντας τις «τελετές και την προετοιμασία» που βρίσκονταν σε εξέλιξη ενόψει της αποχώρησης από την παλιά εγκατάσταση. Στη συνέχεια, ωστόσο, ζητούσε προσευχή και καθοδήγηση για ένα ασυνήθιστο ζήτημα που, όπως ανέφερε, είχε αναστατώσει το προσωπικό.

«Ήταν μια δύσκολη περίοδος», σημείωνε, προσθέτοντας ότι βρισκόταν σε αναμονή συμβουλών και υποστήριξης από την αποκαλούμενη «ομάδα απελευθέρωσης», λόγω ορισμένων «παραφυσικών» περιστατικών στον χώρο. Το περιεχόμενο των αναφορών δεν διευκρινιζόταν στο email, ωστόσο ανώνυμες μαρτυρίες εργαζομένων που επικαλείται η Telegraph αναφέρουν ότι πολλοί πίστευαν πως το κτίριο στοιχειωνόταν από το φάντασμα ενός μικρού κοριτσιού που φορούσε κόκκινο φόρεμα.

Η «ομάδα απελευθέρωσης» αποτελεί τμήμα της Εκκλησίας της Αγγλίας και αποτελείται από κληρικούς που είναι εκπαιδευμένοι στην τέλεση ειδικών λειτουργιών, οι οποίες αφορούν περιπτώσεις πνευματικής ενόχλησης σε άτομα ή χώρους.

Η απάντηση του εκκλησιαστικού αξιωματούχου στο αρχικό email δεν περιλαμβανόταν στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε μέσω του αιτήματος FOI. Ωστόσο, μεταγενέστερη ενημέρωση από τον ίδιο τον ιερέα ανέφερε ότι είχε ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, το οποίο τον υποστήριζε στο πλαίσιο της ποιμαντικής του φροντίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται οι ανησυχίες του προσωπικού να σχετίζονταν με το τι θα συνέβαινε στο υποτιθέμενο πνεύμα μετά τη μετακόμιση της μονάδας, με την επιθυμία να υπάρξει εκκλησιαστική παρέμβαση ώστε να «απελευθερωθεί» και να μη μείνει πίσω στον εγκαταλελειμμένο χώρο.

