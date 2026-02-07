Καρυστιανού για Χίο: «Στην ανακοίνωσή μου η λέξη εισβολή μετατράπηκε σε... εισβολείς»

Η Μαρία Καρυστιανού σε νέα ανάρτησή της αναφέρει ότι στην ανακοίνωσή της μετά την τραγωδία της Χίου «η λέξη εισβολή μετατράπηκε σε εισβολείς».

Για παρερμηνεία των λεγομένων της έκανε λόγο η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τα όσα είχε γράψεις περι «εισβολής» μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο. Σε ανάρτησή της το Σάββατο (07/02) ξεκαθαρίζει ότι« Στην ανακοίνωση μου για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο, η λέξη εισβολή (πράξη οργανωμένη από διακινητές) μετατράπηκε σε ...εισβολείς, οι οποίοι δήθεν δικαίως θαλασσοπνίγηκαν…».

Ακολούθως διευρκινίζει ότι «Μετά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του Κινήματός μας, ο,τιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται με τη γνωστή μέθοδο της διαστρέβλωσης λέξεων. Αν σκοπός είναι να μείνω βουβή, δεν θα το πετύχουν!

