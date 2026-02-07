Βιολάντα: Το κατασκευαστικό λάθος που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και όχι η διάβρωση σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα.

Προς κατασκευαστική αστοχία και όχι προς διάβρωση που προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» φαίνεται να καταλήγουν τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τη δεξαμενή έως το υπόγειο του εργοστασίου, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη, όταν προκλήθηκε σπινθήρας από αντλία νερού.

