Οι 21 «Neuralnauts» του Έλον Μασκ: Άνθρωποι που φοράνε τσιπάκι και ελέγχουν τα πάντα μέσω της σκέψης (vid)

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε νέο βίντεο με τους λεγόμενους Neuralnauts, τους ανθρώπους στους οποίους έχει εμφυτευθεί το εγκεφαλικό τσιπ της Neuralink στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών.

Σε ανάρτησή του στο X έγραψε: «Τώρα έχουμε 21 συμμετέχοντες. Δείτε πώς οι Neuralnauts προωθούν την τεχνολογία BCI (Brain-Computer Interface)», συνοδεύοντας το μήνυμα με πλάνα από τις δοκιμές.

Τι είναι το Telepathy της Neuralink;

Η Neuralink αναπτύσσει διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) με στόχο την αποκατάσταση της αυτονομίας σε άτομα με παράλυση.

Το πρώτο προϊόν της εταιρείας, με την ονομασία Telepathy, έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ρομποτικά άκρα αποκλειστικά μέσω των σκέψεών τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Neuralink αναφέρει ότι η πρόοδος της τεχνολογίας βασίζεται άμεσα στη συνεργασία με τους συμμετέχοντες στις δοκιμές: «Το έργο μας καθοδηγείται από τη συνεργασία μας με τους Neuralnauts – τους πρώτους ανθρώπους που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές και βρίσκονται στην αιχμή της εξέλιξης του BCI», σημειώνει η εταιρεία.

«Αυτό είναι το χέρι μου»: Η συγκλονιστική ιστορία του Νικ

Ξεχωριστή στιγμή στο βίντεο αποτελεί η ιστορία του Νικ, ο οποίος δεν μπορούσε να κινήσει τα άκρα του για τέσσερα χρόνια. Χάρη στο εμφύτευμα, κατάφερε να ελέγξει τηλεπαθητικά ένα ρομποτικό χέρι και να εκτελεί βασικές καθημερινές κινήσεις, όπως να τρώει μόνος του ή να ξύνεται.

Για τον ίδιο, όμως, το πιο σημαντικό δεν ήταν απλώς η λειτουργικότητα, αλλά η αίσθηση της κίνησης: «Οι σκέψεις μου δεν ήταν μπροστά, πάνω ή κάτω. Ήταν ότι κρατούσα ένα φλιτζάνι και κινούσα το χέρι μου, όπως θα έκανα αν στεκόμουν όρθιος για να μιλήσω σε έναν γάμο. Ήταν απίστευτο…», περιγράφει.

