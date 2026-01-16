Το NATO προειδοποιεί τον Έλον Μασκ για ρωσικό αντιδορυφορικό όπλο: «Δεν είναι απίθανο»

Οι υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών του ΝΑΤΟ προειδοποιούν τον Έλον Μασκ για νέο ρωσικό όπλο, ικανό να θέσει σε κίνδυνο δορυφόρους Starlink και άλλες τέτοιου τύπου υποδομές

Οι μυστικές υπηρεσίες του ΝΑΤΟ έχουν στείλει προειδοποίηση στον Έλον Μασκ σχετικά με ένα νέο ρωσικό όπλο που θα μπορούσε να απειλήσει χιλιάδες δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένου του Starlink.

Σύμφωνα με αναφορές δυο υπηρεσιών πληροφοριών του ΝΑΤΟ, η Ρωσία ενδέχεται να αναπτύξει ένα όπλο γνωστό ως «φαινόμενο ζώνης», ικανό να εκτοξεύει εκατοντάδες χιλιάδες βλήματα υψηλής πυκνότητας και να απενεργοποιεί πολλούς δορυφόρους ταυτόχρονα. Το Associated Press αναφέρει ότι οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τις υπηρεσίες δείχνουν ότι το όπλο θα μπορούσε να προκαλέσει παράπλευρες ζημιές σε πολλαπλά συστήματα σε τροχιά, περιλαμβανομένου του Starlink, δημιουργώντας δυνητικά χαοτικές συνέπειες για χώρες και εταιρείες, ακόμα και για τη Ρωσία και την Κίνα.

Τι λένε οι ειδικοί για το ενδεχόμενο

Οι ειδικοί, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Η Βικτόρια Σάμσον, διευθύντρια της ετήσιας μελέτης για τα αντιδορυφορικά συστήματα στο Safe World Foundation, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως ένα τέτοιο όπλο θα τεθεί σε λειτουργία. «Ειλικρινά, θα με εξέπληττε πολύ αν έκαναν κάτι τέτοιο», τόνισε.

Ο Κρίστοφερ Χόρνερ, διοικητής της Διαστημικής Μεραρχίας του Καναδικού Στρατού, ανέφερε ότι ενώ δεν έχει ενημερωθεί προσωπικά για το συγκεκριμένο σύστημα, «δεν είναι απίθανο» να συμβεί. Τόνισε παράλληλα ότι οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αγνοηθούν, ιδιαίτερα υπό το φως των αμερικανικών κατηγοριών ότι η Ρωσία εξετάζει ένα αδιάκριτο πυρηνικό όπλο βασισμένο στο διάστημα.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται σε μια περίοδο που η Ρωσία έχει έννομο συμφέρον στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών να σταματήσουν την ανάπτυξη όπλων. Ο πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να αναπτύξει κανενός είδους πυρηνικό όπλο στο διάστημα.

Η κατάσταση παραμένει ασαφής, με τους αναλυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ η δυτική διαστημική υπεροχή στον πόλεμο κατά της Ρωσίας καθιστά το ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο για την ασφάλεια δορυφόρων και υποδομών σε τροχιά.

