Δημόσιο ξεκατίνιασμα του Έλον Μασκ με τον CEO της Rynair: «Είσαι ηλίθιος»-«Εσύ είσαι ηλίθιος»

Δημόσιοι χαρακτηρισμοί ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Μάικλ Ο΄ Λίρι.

Μια διαφωνία για την παροχή Wi-Fi κατά τη διάρκεια πτήσεων εξελίχθηκε σε δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, μια σύγκρουση που έφερε αντιμέτωπο έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο με έναν από τους πιο προκλητικούς επικεφαλής αεροπορικής εταιρείας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Politico.

Η ένταση πυροδοτήθηκε έπειτα από επικριτικά σχόλια του Ο' Λίρι για τον Μασκ και την εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου του, σε συνέντευξή του στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό Newstalk. Απαντώντας σε προηγούμενη δήλωση του Μασκ, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «ελλιπώς ενημερωμένο» σχετικά με την απόφαση της Ryanair να μην εγκαταστήσει Wi-Fi Starlink, ο Ιρλανδός CEO υποστήριξε ότι δεν σκοπεύει να δώσει «καμία απολύτως σημασία» στον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX.

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, ο Ο' Λίρι τον αποκάλεσε «ηλίθιο», προσθέτοντας ότι, παρά τον πλούτο του, παραμένει τέτοιος, ενώ χαρακτήρισε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ως «βόθρο». Ο Μασκ απάντησε μέσω της ίδιας πλατφόρμας, καλώντας τη Ryanair να απολύσει τον διευθύνοντα σύμβουλό της και κατηγορώντας τον ότι υπολόγισε λανθασμένα (κατά δεκαπλάσιο) τον αντίκτυπο της Starlink στην κατανάλωση καυσίμου. Σε δεύτερη ανάρτηση, επανέλαβε την προτροπή για την απομάκρυνση του Ο' Λίρι.

Στη δημόσια αντιπαράθεση ενεπλάκη και η ίδια η Ryanair, η οποία από τον επίσημο λογαριασμό της στο X σχολίασε σκωπτικά, με αφορμή τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας: «μήπως χρειάζεσαι Wi-Fi @elonmusk;».

Η ουσιαστική διαφωνία τους

Πέρα από τις προσωπικές επιθέσεις, στο επίκεντρο βρίσκεται μια ουσιαστική διαφωνία για το κόστος και την αποδοτικότητα των αεροσκαφών. Η Ryanair έχει αποκλείσει την εγκατάσταση Starlink στον στόλο της (πάνω από 600 Boeing 737) υποστηρίζοντας ότι οι εξωτερικές κεραίες αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση και, κατ’ επέκταση, την κατανάλωση καυσίμου.

Σύμφωνα με τον Ο' Λίρι, η επιβάρυνση αυτή θα μπορούσε να φτάσει περίπου το 2% της κατανάλωσης, μεταφραζόμενη σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως, κόστος που -όπως λέει- δεν δικαιολογείται σε πτήσεις μικρής διάρκειας, όπου οι επιβάτες δύσκολα θα πληρώσουν για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ο Μασκ απορρίπτει αυτούς τους υπολογισμούς, επικαλούμενος αεροπορικές εταιρείες που ήδη χρησιμοποιούν αεροσκάφη εξοπλισμένα με Starlink, και εκτιμά ότι η γρήγορη συνδεσιμότητα θα αποτελεί ολοένα και πιο καθοριστικό παράγοντα για τις επιλογές των επιβατών.

