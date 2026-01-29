«Δεν υπάρχουν νικητές»: Τα τελευταία λόγια θανατοποινίτη πριν την εκτέλεση στο Τέξας

Λίγα λεπτά πριν από τη θανατηφόρα ένεση, ζήτησε συγχώρεση και μίλησε για νέους «κύκλους τραύματος», 28 χρόνια μετά το έγκλημα.

Λίγο πριν κλείσει οριστικά ένας κύκλος σχεδόν τριών δεκαετιών, ο Charles Victor Thompson παρέμεινε δεμένος στο φορείο της φυλακής στο Χάντσβιλ του Τέξας και είπε τις τελευταίες του λέξεις. Δεν υπήρξαν κραυγές, ούτε οργή. Ήταν περισσότερο μια απολογία. Και μια φράση που έμεινε να αιωρείται στον χώρο: «Δεν υπάρχουν νικητές σε αυτή την κατάσταση».

Ο Thompson, 55 ετών, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, αποτελώντας τον πρώτο εκτελεσμένο κρατούμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2026. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του και του νέου της συντρόφου, ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει το Τέξας στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Πριν του χορηγηθεί η ένεση, απευθύνθηκε στις οικογένειες των θυμάτων, ζητώντας συγχώρεση και εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα μπορέσουν να θεραπευτούν και να προχωρήσουν». Αμέσως μετά, πρόσθεσε ότι η εκτέλεσή του «δημιουργεί περισσότερα θύματα και τραυματίζει περισσότερους ανθρώπους, ακόμη και 28 χρόνια μετά».

Η υπόθεση που δεν έκλεισε

Το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε είχε διαπραχθεί τον Απρίλιο του 1998. Ο Thompson είχε μεταβεί τα ξημερώματα στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του, Glenda Dennise Hayslip, και ενεπλάκη σε έντονο καβγά με τον νέο της σύντροφο, Darren Keith Cain. Η αστυνομία κλήθηκε και του ζήτησε να αποχωρήσει από το συγκρότημα.

Τρεις ώρες αργότερα επέστρεψε. Πυροβόλησε και τους δύο. Ο Cain πέθανε επιτόπου. Η Hayslip υπέκυψε στα τραύματά της μία εβδομάδα αργότερα, αφήνοντας πίσω της έναν γιο.

Η υπόθεση δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά. Η αρχική θανατική καταδίκη του Thompson ανετράπη, όμως σε νέα δίκη το 2005 καταδικάστηκε ξανά σε θάνατο. Λίγο αργότερα, μάλιστα, κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της κομητείας Χάρις, παραμένοντας ασύλληπτος για τρεις ημέρες, πριν εντοπιστεί στη Λουιζιάνα, την ώρα που φέρεται να προσπαθούσε να οργανώσει διαφυγή προς τον Καναδά.

Τα τελευταία λεπτά και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές περιγραφές, όταν άρχισε να δρα η θανατηφόρα ένεση, ο Thompson ανέπνεε βαριά, με τις αναπνοές του να μετατρέπονται σε ακανόνιστους ρόγχους, πριν σταματήσει να κινείται. Περίπου 22 λεπτά αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά την εκτέλεση, ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων δήλωσε λακωνικά: «Είναι στην κόλαση». Από την πλευρά της εισαγγελίας, ο αρμόδιος εισαγγελέας της κομητείας Χάρις ανέφερε ότι «αυτό το κεφάλαιο έκλεισε» και χαρακτήρισε την εκτέλεση «δικαιοσύνη που άργησε να εφαρμοστεί».

Λίγο πριν από την εκτέλεση, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει την τελευταία έφεση του Thompson, ενώ και το Συμβούλιο Χαρίτων και Αναστολών του Τέξας είχε αρνηθεί να μετατρέψει την ποινή του.

Ένα τέλος χωρίς κάθαρση

Τα τελευταία λόγια του Thompson δεν άλλαξαν την απόφαση, ούτε απάλυναν τον πόνο των οικογενειών. Άφησαν όμως ένα ερώτημα να αιωρείται, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις: αν η εκτέλεση κλείνει πράγματι τις πληγές ή απλώς προσθέτει ένα ακόμη τραύμα σε μια ιστορία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

«Λυπάμαι για ό,τι έκανα», είπε πριν φύγει. Και κάπου εκεί, η ιστορία έκλεισε και τυπικά.

