Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση

Ολλανδικό δικαστήριο έκρινε ότι ένας γάμος δεν είχε νομική υπόσταση, καθώς οι όρκοι που δημιουργήθηκαν από το ChatGPT δεν περιείχαν τη ρητή δήλωση που απαιτεί ο νόμος.

Στις 6 Ιανουαρίου, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Overijssel στην Ολλανδία ακύρωσε γάμο που είχε τελεστεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους στην πόλη Ζβόλε.

Παρά τις ενστάσεις του ζευγαριού, το δικαστήριο έκρινε ότι ο γάμος δεν υπήρξε ποτέ νομικά, καθώς οι όρκοι είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ChatGPT και δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένη, υποχρεωτική διατύπωση.

Οι όρκοι του ChatGPT

Το ζευγάρι είχε ορίσει έναν φίλο του ως προσωρινό πολιτικό λειτουργό, γνωστό στην Ολλανδία ως «eendagsbabs». Εκείνος επέλεξε να χρησιμοποιήσει το ChatGPT, ζητώντας πιο ρομαντικούς και ανεπίσημους όρκους για τη γαμήλια τελετή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πιο χαλαρό κείμενο, το οποίο όμως παρέλειπε μια κρίσιμη νομική δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο γαμπρός ρωτήθηκε: «Υπόσχεσαι ότι σήμερα, αύριο και όλες τις επόμενες ημέρες θέλεις να στέκεσαι στο πλευρό της [όνομα της γυναίκας]; Να γελάτε μαζί, να μεγαλώνετε μαζί και να αγαπιέστε ό,τι κι αν φέρει η ζωή;»

Αντίστοιχα, η νύφη ρωτήθηκε: «Να συνεχίσετε να στηρίζετε ο ένας τον άλλον, να πειράζεστε, να κρατιέστε μαζί, ακόμη κι όταν η ζωή δυσκολεύει;»

Τι λέει ο νόμος για την εγκυρότητα του πολιτικού γάμου;

Σύμφωνα με το Άρθρο 1:67 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα, ένας γάμος θεωρείται έγκυρος μόνο όταν οι σύζυγοι δηλώσουν ρητά, παρουσία του ληξιάρχου και των μαρτύρων τους, ότι αποδέχονται ο ένας τον άλλον ως σύζυγο και ότι θα εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον γάμο, όπως ορίζει ο νόμος.

Η δήλωση αυτή απουσίαζε πλήρως από το κείμενο που είχε δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η παρέμβαση του δήμου και του εισαγγελέα: Η προσφυγή του ζευγαριού και η τελική κρίση

Κατά την επανεξέταση της τελετής που είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στη Ζβόλε, ο δήμος διαπίστωσε την έλλειψη της υποχρεωτικής δήλωσης και ενημέρωσε την εισαγγελία της περιφέρειας Oost-Nederland. Εκείνη ζήτησε τη διαγραφή του πιστοποιητικού γάμου από το ληξιαρχείο, κρίνοντας ότι ο γάμος ήταν παράνομος.

Το ζευγάρι προσέβαλε την ακύρωση, χαρακτηρίζοντας υπερβολικό να ακυρώνεται ένας γάμος για τη διατύπωση των όρκων. Ζήτησε, μάλιστα, το δικαστήριο να αναγνωρίσει έστω την 25η Απριλίου ως ημερομηνία γάμου, λόγω της συναισθηματικής σημασίας της για τους ίδιους. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Οι σύζυγοι υποστήριξαν επίσης ότι επίσημος ληξίαρχος του δήμου είχε παρευρεθεί στην τελετή ως επόπτης, χωρίς να εκφράσει τότε κάποια ένσταση.

«Το δικαστήριο κατανοεί ότι η ημερομηνία γάμου που αναγράφεται στο πιστοποιητικό είναι σημαντική για τον άνδρα και τη γυναίκα, ωστόσο δεν μπορεί να αγνοήσει όσα ορίζει ο νόμος», ανέφερε στην απόφασή του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ