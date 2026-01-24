Τουρκάλα προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για να αναγνωριστεί ως κόρη του Τραμπ: Ζητά τεστ DNA από τον πρόεδρο των ΗΠΑ (vid)

55χρονη από την Άγκυρα ισχυρίζεται ότι είναι βιολογική κόρη του Ντόναλντ Τραμπ και δίνει νομική μάχη για να υποβληθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε τεστ DNA, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η Νέκλα Οζμέν, κάτοικος Άγκυρας, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με στόχο να αναγνωριστεί επισήμως ως βιολογική κόρη του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δηλώνει, δεν επιδιώκει δημοσιότητα ή αντιπαράθεση, αλλά την επιβεβαίωση της καταγωγής της.

«Δεν θέλω να του δημιουργήσω προβλήματα. Θέλω απλώς να μάθω αν είναι ο πατέρας μου», δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα Hurriyet, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα δεχτεί να μιλήσει μαζί της και να προχωρήσει σε εξέταση DNA.

Η αποκάλυψη που άλλαξε τη ζωή της

Η 55χρονη μεγάλωσε στην Άγκυρα από τους γονείς που θεωρούσε βιολογικούς της, τη Σατί και τον Ντουρσούν Οζμέν. Όπως υποστηρίζει, το 2017 η μητέρα της τής αποκάλυψε ότι είχε υιοθετηθεί.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, η θετή της μητέρα είχε υποστεί αποβολή και στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με μια Αμερικανίδα, ονόματι Σοφία, η οποία της εμπιστεύτηκε ένα μικρό κορίτσι, αποκαλύπτοντας ότι πατέρας του παιδιού ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά «εντυπωσιακές ομοιότητες»

Η Νέκλα Οζμέν παραδέχεται ότι δεν διαθέτει αδιάσειστα στοιχεία για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της. Ωστόσο, βασίζει την πεποίθησή της στη φυσική ομοιότητα που θεωρεί ότι έχει με τον Τραμπ και τα παιδιά του, αλλά και σε σοβαρές ασυνέπειες που, όπως λέει, εντοπίζονται στα επίσημα έγγραφα της οικογενειακής της κατάστασης.

Η ίδια επιμένει ότι ένα τεστ DNA θα μπορούσε να λύσει οριστικά το ζήτημα, εφόσον ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναινέσει.

«Μπλόκο» από το τουρκικό δικαστήριο: Συνεχίζει τον αγώνα της σε Τουρκία και ΗΠΑ

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, δικαστήριο της Άγκυρας απέρριψε το αίτημά της για διεξαγωγή τεστ πατρότητας, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν επαρκούν για την έναρξη μιας τέτοιας διαδικασίας.

Στην Τουρκία, η νομοθεσία απαιτεί ισχυρές αποδείξεις για να διαταχθεί εξέταση DNA, ιδιαίτερα όταν η υπόθεση αφορά αλλοδαπούς πολίτες και ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά την αρχική απόρριψη, η Νέκλα Οζμέν δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και έχει αποστείλει επανειλημμένα αιτήματα τόσο στην αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία όσο και σε αμερικανικά δικαστήρια.

Όπως δηλώνει, παραμένει αισιόδοξη και περιμένει απάντηση, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα δοθεί η δυνατότητα να αποδειχθεί ή να διαψευστεί ο ισχυρισμός της.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ