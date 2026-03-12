«Δεν μοιάζει με τίποτα που έχουμε δει μέχρι τώρα»: Παράξενο νέο έντομο εκπλήσσει τους επιστήμονες

Μοιάζει με την εμβληματική φάλαινα από το κλασικό μυθιστόρημα «Μόμπυ Ντικ»

Στα δέντρα ενός τροπικού δάσους της Νότιας Αμερικής, ένας μικροσκοπικός τερμίτης εξέπληξε μια ομάδα διεθνών επιστημόνων με τα χαρακτηριστικά του που μοιάζουν με φάλαινα.

O Cryptotermes mobydicki, το όνομα που δόθηκε στον τερμίτη από τη διεθνή ερευνητική ομάδα έχει χαρακτηριστικά όπως ένα μακρόστενο κεφάλι και κρυμμένες γνάθους. Μοιάζει με την εμβληματική φάλαινα από το κλασικό μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ, «Μόμπυ Ντικ»

«Αυτός ο τερμίτης δεν μοιάζει με τίποτα που έχουμε δει μέχρι τώρα», δήλωσε ο Rudolf Scheffrahn, καθηγητής εντομολογίας στο Ινστιτούτο Τροφίμων και Γεωργικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr