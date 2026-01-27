Ορειβάτης ρίσκαρε τη ζωή του στο Mont Blanc για να σώσει πατέρα και γιο

Ο Madalin «Cris» Cristea σταμάτησε μια πτώση 1.200 μέτρων μέσα σε θυελλώδεις ανέμους, σώζοντας δύο ανθρώπους στα βουνά των Άλπεων.

Μια στιγμή αρκούσε για να μετατραπεί μια δύσκολη κατάβαση στο Mont Blanc σε ατύχημα. Η ίδια στιγμή, όμως, ήταν και αρκετή για να σωθούν δύο ζωές, χάρη στην ψυχραιμία και το ένστικτο ενός έμπειρου ορειβάτη.

Ο Madalin «Cris» Cristea βρισκόταν σε κατάβαση από την κορυφή του ψηλότερου βουνού των Άλπεων, όταν συνάντησε έναν πατέρα και τον γιο του, Βρετανούς ορειβάτες, τους οποίους είχε γνωρίσει το προηγούμενο βράδυ σε καταφύγιο της περιοχής. Οι καιρικές συνθήκες είχαν ήδη αρχίσει να επιδεινώνονται, με τον άνεμο να δυναμώνει επικίνδυνα.

Ο 50χρονος Τζέιμς και ο γιος του Ματ, περίπου 20 ετών, προσπαθούσαν να προστατευτούν από τις ριπές. «Ο άνεμος ούρλιαζε», θυμάται ο Cristea. «Ο νεαρός μου είπε ότι η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη και ότι ίσως δεν έπρεπε να συνεχίσουν».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο φόβος επιβεβαιώθηκε. Καθώς οι τρεις ορειβάτες κατέβαιναν, ο δυνατός άνεμος έκανε τον Τζέιμς να χάσει την ισορροπία του. Γλίστρησε στην παγωμένη πλαγιά και παραλίγο να παρασύρει μαζί του και τον γιο του, ο οποίος ήταν δεμένος στο ίδιο σχοινί.

Ο Cristea αντέδρασε ενστικτωδώς. Με το ένα χέρι άρπαξε το σχοινί, ενώ έπεσε μπρούμυτα στο χιόνι και κάρφωσε το πιολέ του στην πλαγιά, χρησιμοποιώντας τα καρφιά των μποτών του για να φρενάρει την πτώση. Κράτησε το σχοινί σφιχτά, κλείνοντας τα μάτια, μέχρι να νιώσει ότι η πίεση σταμάτησε.

«Κατάφερα να σταματήσω την πτώση. Αυτή ήταν η στιγμή», περιγράφει. Όταν άνοιξε τα μάτια του, είδε τον Τζέιμς ακινητοποιημένο περίπου δέκα μέτρα χαμηλότερα, λίγη απόσταση πριν από τον γκρεμό. Ο Ματ στεκόταν στην κορυφογραμμή, παγωμένος (και) από τον τρόμο, έχοντας μόλις συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τον Τζέιμς, οι ριπές του ανέμου έφταναν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα και ήταν αρκετές για να τον ρίξουν προς τα πίσω στην πλαγιά. «Ο Cris άρπαξε το σχοινί ακριβώς τη στιγμή που έπεφτα», λέει. «Αν δεν ήταν εκεί, το τέλος θα ήταν φρικτό. Μιλάμε για πτώση περίπου 1.200 μέτρων, που πιθανότατα θα παρέσυρε και τον γιο μου».

Χάρη στην άμεση αντίδραση του Cristea, και οι δύο άνδρες σώθηκαν. Σε ένα βουνό όπου τα λάθη δεν συγχωρούνται, η ψυχραιμία και η εμπειρία αποδείχθηκαν καθοριστικές μετατρέποντας μια στιγμή τρόμου σε μια ιστορία ζωής.

