Τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που τη στοίχισε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος από την τραγωδία και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

