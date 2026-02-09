Η απουσία ζέσης στο ΑΣΣ, η μπηχτή Τσίπρα στην Καρυστιανού και ο γαλανόλευκος πίδακας της Γενεύης

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για την απουσία ζέσης ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και για την μπηχτή Τσίπρα στην Καρυστιανού.

Χωρίς πολλές προσδοκίες θα γίνει την Τετάρτη (11/02) που μας έρχεται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα. Γενικώς, αυτό που λένε από το Μαξίμου είναι ότι το κάνουμε γιατί πρέπει και δεν πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι δεν μιλάμε, αλλά στο δια ταύτα δεν υπάρχει, παρά τη μυθολογία που αναπτύσσεται.

Γενικώς, το πρόγραμμα ξεκινά από το μεσημέρι και μετά, οι δηλώσεις προγραμματίζονται για νωρίς το απόγευμα, ενώ αμέσως μετά ο Μητσοτάκης θα φύγει απευθείας για το Βέλγιο, καθώς την επομένη προγραμματίζεται η άτυπη Σύνοδος Κορυφής στο κάστρο του Alden Biesen.

