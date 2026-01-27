Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Εντοπίστηκε η σορός και της πέμπτης γυναίκας (vid)

Το πρωί της Τρίτης (27/1) εντοπίστηκε η σορός και της πέμπτης αγνοούμενης γυναίκας που εργαζόταν στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα όπου σημειώθηκε έκρηξη.

Βρέθηκε η σορός της πέμπτης αγνοούμενης γυναίκας που εργαζόταν το εργοστάσιο «Βιολάντα» στο οποίο τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) ξέσπασε φωτιά μετά από τρομακτική έκρηξη.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε στο ισόγειο του εργοστασίου, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις από τις άλλες τέσσερις συναδέλφισσές της.

Μετά από προσεχτικές κινήσεις των πυροσβεστών και των μεγάλων σκαπτικών μηχανημάτων για την συλλογή των συντριμμιών, βρέθηκε και η πέμπτη γυναίκα, μία μέρα μετά την τραγωδία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές «βλέπουν» διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν ανιχνεύεται εύκολα μιας και είναι άχρωμο και άοσμο.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε έως και 8 χλμ μακριά από το σημείο που βρίσκεται η βιομηχανία. Οι πέντε γυναίκες πέθαναν ακαριαία, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι γλίτωσαν από την τραγωδία με μερικά τραύματα, είτε γιατί βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρου του εργοστασίου για διάλειμμα είτε επειδή το ωστικό κύμα τους πέταξε μέτρα μακριά.

Πρωτοβουλίες στήριξης των οικογενειών των θυμάτων

Εν τω μεταξύ η εταιρεία «Βιολάντα» με ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων. «Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα» επισημαίνει.

«Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη» υπογραμμίζεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος», αναφέρεται.

