Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά από έκρηξη: 8 τραυματίες και 5 αγνοούμενοι (vid)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων στα Τρίκαλα. Οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί ενώ υπάρχουν και πέντε αγνοούμενοι.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στην πυροσβεστική Τρικάλων μετά από φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας, ενώ ήταν σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα, την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς 13 άτομα βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου, με τις Αρχές να αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους εργαζόμενους.

8 τραυματίες από την έκρηξη, 5 αγνοούμενοι

Από τα 13 άτομα που βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου αγνοούνται πέντε γυναίκες, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν οκτώ εργαζόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων, που βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το εργοστάσιο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια. Η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

*Πηγή φωτογραφίας: trikalaola.gr

