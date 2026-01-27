Νέα βίντεο από τα βασανιστήρια του στρατού του Πούτιν σε λιποτάκτες Ρώσους: Τους έδεσαν γυμνούς στον πάγο

Στο φως έρχονται νέα βίντεο με τα βασανιστήρια των ανθρώπων του Πούτιν σε Ρώσους στρατιώτες που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε επιθέσεις.

Αποτρόπαιο υλικό δείχνει τη βάρβαρη τιμωρία και τα βασανιστήρια που επιβάλλουν διοικητές του Βλαντιμίρ Πούτιν σε Ρώσους στρατιώτες που κατηγορούνται για λιποταξία και για άρνηση εκτέλεσης εντολών στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνεται ένας Ρώσος στρατιώτης μόνο με το εσώρουχο στο τσουχτερό κρύο κοντά στη γραμμή του μετώπου να είναι δεμένος με ταινία ανάποδα σε ένα δέντρο. Ένας άλλος, επίσης δεμένος σε δέντρο, αναγκάστηκε από τον ανώτερό του αξιωματικό να φάει χιόνι.

Στο βίντεο, ο διοικητής τους ακούγεται να ουρλιάζει: «Αυτοί ήθελαν να τη σκαπουλάρουν από τις θέσεις τους, να μην ακολουθήσουν εντολές». Καθώς σπρώχνει χιόνι στο στόμα του στρατιώτη, ο εξαγριωμένος αξιωματικός λέει: «Φάε, γαμ… μπάστ…».

Ένας από τους δεμένους άνδρες ικετεύει απελπισμένα: «Συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί».

Ο διοικητής του απαντά: «Πρέπει να δουλεύεις, όχι να την κάνεις. Σου είπα εγώ πού να πας;»

Η απάντηση είναι: «Συγγνώμη, σε παρακαλώ».

Ο αξιωματικός του Πούτιν συνεχίζει να τους κοροϊδεύει και να τους μιλάει άσχημα: «Γαμ… π…, άντε στο διάολο!».

Οι αρρωστημένες αυτές τιμωρίες έρχονται την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο, χωρίς κανένα σαφές σήμα από τον Πούτιν ότι σκοπεύει να σταματήσει τη σχεδόν τετραετή εισβολή του στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζώα, γιατί μόνο τα ζώα υπακούν σε εντολές χωρίς να λένε λέξη. Η φάρμα του Όργουελ, αυτή είναι η Ρωσία του Πούτιν», δήλωσε το ουκρανικό κανάλι Butusov Plus.

Άλλο κανάλι, το War Archive, αναφέρει: «Στο βίντεο, ένας Ρώσος διοικητής χρησιμοποιεί “επικαιροποιημένες” μεθόδους βασανιστηρίων σε δύο κατακτητές που αρνήθηκαν να λάβουν μέρος σε επίθεση».

