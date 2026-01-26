Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η μειωμένη βάρδια, το διάλειμμα των πέντε και η μακάβρια διαδικασία ταυτοποίησης

Νέες πληροφορίες για την τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή του και μία αγνοείται.

Σοκ σε ολόκληρη τη χώρα έχει προκαλέσει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ενώ μία ακόμη αγνοείται, μετά από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η έκρηξη, που ακούστηκε σε απόσταση έως και 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ από το ωστικό κύμα το εργοστάσιο κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο και κατέρρευσαν δάπεδο και οροφή.

