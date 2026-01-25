Αεροσκάφος σε σχήμα «Dorito» εντοπίστηκε να πετά πάνω από την Περιοχή 51 και «φούντωσε» τις φήμες για UFO

Ένας εξερευνητής πιστεύει ότι κατέγραψε πλάνα από «κάτι ενδιαφέρον» κοντά στην Περιοχή 51, τα οποία συνδέονται με υποτιθέμενες θεάσεις UFO.

Η Περιοχή 51 (Area 51), που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Νεβάδα, συνδέεται συχνά με υποτιθέμενα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, με πολλούς συνωμοσιολόγους να ισχυρίζονται ότι εκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ φιλοξενεί εξωγήινη ζωή.

Πρόκειται για μια άκρως απόρρητη αεροπορική βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται εντός του Nevada Test and Training Range (NTTR), και κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι συμβαίνει εκεί. Λόγω αυτού του μυστηρίου, πολλοί τυχοδιώκτες αποφασίζουν να εξερευνήσουν την περιοχή, ανάμεσά τους και ο ταξιδιώτης Anders Otteson.

Η καταγραφή του Otteson στην Περιοχή 51

Ο Otteson κατέγραφε την εμπειρία του κάνοντας κάμπινγκ κοντά στις εγκαταστάσεις δοκιμών στις 14 Ιανουαρίου , όταν εντόπισε δύο αεροσκάφη, το ένα λίγο πιο ασυνήθιστο από το άλλο. Στη 1 τα ξημερώματα άρχισε να ακούει τον ήχο κινητήρων τζετ από μακριά και λίγο αργότερα είδε αυτό που νόμιζε πως ήταν ένα βομβαρδιστικό stealth B-2 να πετά από πάνω του.

Όπως είπε σε βίντεο στο YouTube: «Γύρω στις τρεις το πρωί, είχα άλλη μία χαμηλή διέλευση, αλλά αυτό έδειχνε διαφορετικό». Ανέφερε ότι το σχήμα του ήταν «κοντά σε ισόπλευρο τρίγωνο με πιο επίπεδη πίσω ακμή», πριν το περιγράψει ως σε σχήμα «Dorito». Παρόμοια άγνωστα αντικείμενα σε σχήμα Dorito έχουν φωτογραφηθεί και στο παρελθόν από τον Jeff Templin στη Wichita το 2014 και από τον Steve Douglass στο Amarillo του Τέξας την ίδια χρονιά.

Αν και το σχήμα αυτών των μυστηριωδών αντικειμένων δεν απείχε πολύ από γνωστά στρατιωτικά αεροσκάφη, κανείς δεν ανακάλυψε ποτέ με βεβαιότητα τι ακριβώς ήταν.

UFO ή stealth B-2;

Ο Otteson παραδέχτηκε ότι πολλοί πιστεύουν πως αυτές οι εικόνες δείχνουν απλώς αεροσκάφη B-2 και δεν είναι απόλυτα σίγουρος ότι και το δικό του βιντεοληπτικό υλικό δεν απεικονίζει απλώς ένα ακόμη B-2 «με περίεργη κλίση». Ανάφερε: «Είναι δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα τι ακριβώς βλέπουμε, αλλά σε σχέση με όλες τις άλλες πρόσφατες θεάσεις ''Dorito'' στην ''Κοιλάδα του Θανάτου'' και εκείνες που χρονολογούνται από το 2014, νομίζω ότι εδώ έχουμε κάτι ενδιαφέρον.Μήπως βλέπουμε μια απόρρητη δοκιμαστική πτήση ή απλώς μια συνηθισμένη εκπαιδευτική άσκηση;».

Όταν ειδησεογραφικά μέσα προσπάθησαν να εξακριβώσουν τι ακριβώς ήταν το «Dorito» του Templin, οι αξιωματούχοι απέφυγαν να δώσουν σαφείς απαντήσεις. Το USNI News ανέφερε ότι το σχήμα ήταν «θυμίζει το πρόγραμμα βομβαρδιστικού για αεροπλανοφόρα A-12 Avenger II της General Dynamics/McDonnell Douglas του Αμερικανικού Ναυτικού».

Ωστόσο, η εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Jennifer Cassidy, δήλωσε: «Δεδομένης της ανάλυσης αυτής της φωτογραφίας, δεν μπορούμε καν να πούμε αν πρόκειται για στρατιωτικό αεροσκάφος, πόσο μάλλον για αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας». Όταν ρωτήθηκε η εκπρόσωπος της FAA, Alison Duquette, τι ήταν, απάντησε απλώς: «Δεν γνωρίζω». Έτσι, οι πιθανότητες ο Otteson να ανακαλύψει τι ακριβώς είδε είναι μάλλον μικρές.

