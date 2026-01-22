«Συμβούλιο Ειρήνης» μόνο για τη Γάζα προτείνει ο Μητσοτάκης: To μήνυμα προς τις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει συμβιβαστική πρόταση για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, ζητώντας περιορισμένο ρόλο αποκλειστικά για τη Γάζα και σεβασμό στον ΟΗΕ.

Μια σαφή και περιορισμένη εκδοχή του προτεινόμενου από τις ΗΠΑ «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα εισηγήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η ελληνική παρέμβαση έρχεται σε μια συγκυρία έντονου προβληματισμού εντός της ΕΕ για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο εγείρει σοβαρά νομικά και πολιτικά ζητήματα.

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, «όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά σχεδόν το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δύο εξαιρέσεις, έχουν εκφράσει εύλογες νομικές ανησυχίες», επισημαίνοντας ότι η πρόταση όπως έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πρόταση για περιορισμένη και χρονικά οριοθετημένη συμμετοχή

Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο εγχείρημα να προσυπογράψουν την εμπλοκή τους αποκλειστικά για την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο διάστημα αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια «εύλογη συμβιβαστική λύση», η οποία θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές χώρες να συμβάλουν ενεργά στην ειρηνευτική προσπάθεια, χωρίς όμως τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς οργανισμού που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ και το θεσμικό του πλαίσιο.

Ανησυχία για υποκατάσταση του ΟΗΕ

Η ελληνική πρόταση απαντά στις ανησυχίες που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το «Συμβούλιο Ειρήνης» να αποκτήσει μελλοντικά ευρύτερο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ΟΗΕ διαθέτει μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες –κατά την άποψή του– δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς.

Η στάση αυτή εκλαμβάνεται από ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές ως ακόμη μία κίνηση αμφισβήτησης της διεθνούς νομιμότητας, με στόχο την αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων κανόνων υπό αμερικανικούς όρους. Άλλωστε, η πρακτική αποδυνάμωσης του ΟΗΕ από τις ΗΠΑ δεν θεωρείται νέα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα προηγούμενων δεκαετιών.

Στο επίκεντρο και η Γροιλανδία

Αφορμή για τη σύγκληση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής αποτέλεσαν επίσης οι πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία και οι απειλές περί εμπορικού πολέμου με την Ευρώπη από την 1η Φεβρουαρίου, απειλές τις οποίες ο ίδιος στη συνέχεια ανακάλεσε, επικαλούμενος συμφωνία με το ΝΑΤΟ.

Παρά τις αντιφατικές τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκριναν αναγκαία τη συζήτηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις παραμένουν ρευστές.

«Διάδρομος προς εκτόνωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε επιβεβλημένη τη Σύνοδο, κάνοντας λόγο για σημαντική ένταση στις σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ «δείχνουν έναν διάδρομο προς εκτόνωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία».

Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν στο σύνολό της, στάθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, υπογραμμίζοντας πως τα ζητήματα που αφορούν το νησί αποτελούν αποκλειστικά υπόθεση των κατοίκων του και της Δανίας. Παράλληλα, αναγνώρισε τον προβληματισμό των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, σημειώνοντας ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί «με καλή διάθεση και βάσει των υφιστάμενων συνθηκών».

Με τις παρεμβάσεις του, ο Έλληνας πρωθυπουργός επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της ευρωπαϊκής ενότητας, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την ανάγκη διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

