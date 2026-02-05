Υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σε κρίσιμη θέση ο στρατιωτικός – Προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλους

Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ εδώ και μήνες ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία. Κατηγορείται για διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών και απόπειρα στρατολόγησης.

Εδώ και αρκετούς μήνες βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ο επαγγελματίας στρατιωτικός που συνελήφθη την Πέμπτη (5/2), κατηγορούμενος για υπόθεση κατασκοπείας και διαβίβαση άκρως απόρρητων πληροφοριών σε τρίτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες οδηγήθηκαν στην απόφαση της άμεσης επέμβασης το τελευταίο διάστημα, καθώς διαπιστώθηκε σαφής κλιμάκωση της δραστηριότητάς του. Όπως αναφέρεται, το στέλεχος φέρεται να απέστελλε ολοένα και περισσότερα ευαίσθητα δεδομένα, αυξάνοντας τον βαθμό επικινδυνότητας της υπόθεσης.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο συλληφθείς υπηρετούσε σε ιδιαίτερα κρίσιμη θέση εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στις κατηγορίες. Παράλληλα, φέρεται να επιχείρησε να προσεγγίσει και άλλα άτομα, με σκοπό τη στρατολόγησή τους, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η δράση του δεν ήταν αποσπασματική, αλλά συνειδητή και μεθοδευμένη.

Από τα μέσα και τις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσε, προκύπτει ότι είχε πλήρη επίγνωση της φύσης των πράξεών του, ενώ οι αρχές εξετάζουν το εύρος των πληροφοριών που ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει.

Ο επαγγελματίας στρατιωτικός συνελήφθη εντός στρατιωτικής εγκατάστασης, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες κρατικές υπηρεσίες, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, οι πληροφορίες που φέρεται να διαχειρίστηκε και να διέρρευσε είναι υψηλής στρατιωτικής σημασίας, ενώ η διαρροή τους κρίνεται ικανή να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Οι αποδιδόμενες πράξεις εμπίπτουν στις διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού δικαίου και, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, τόσο σε πειθαρχικό όσο και σε ποινικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.