Η viral στιγμή του Νατσιού, ο φέρελπις πρύτανης και το μοναδικό πράγμα που ενώνει Σαμαρά-Καρυστιανού

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς μεταξύ των οποίων, για πρώτη φορά, και η Μαρία Καρυστιανού.

Στη νέα συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο, συντονιστικό ρόλο θα έχει η ομάδα εθνικού διαλόγου υπό την προεδρία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχάλη Σφακιανάκη, στην οποία θα συμμετέχουν τρεις κοσμήτορες και επιστημονικοί σύμβουλοι επιφορτισμένοι με την οριζόντια παρακολούθηση όλων των πυλώνων.

Η περίπτωση του κ. Σφακιανάκη είναι ενδιαφέρουσα, καθώς λέγεται ότι ο ίδιος είναι φέρελπις και τυγχάνει σημαντικής εκτίμησης στον κύκλο της κυβέρνησης. Λέγεται μάλιστα ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων.

