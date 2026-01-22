Ούτε πυρηνική ούτε ηλιακή: Η Γαλλία μετατρέπεται σε υπερδύναμη στην ενέργεια που θα κινεί γιγαντιαία πλοία

Ένας νέος πρωταγωνιστής αρχίζει να κερδίζει έδαφος στη στρατηγική της Γαλλίας στον τομέα της ενέργειας.

Για δεκαετίες, η Γαλλία ήταν συνώνυμο της πυρηνικής ενέργειας και πιο πρόσφατα, της ισχυρής ώθησης στις ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική. Ωστόσο, ένας νέος πρωταγωνιστής αρχίζει να κερδίζει έδαφος στη στρατηγική της στον τομέα της ενέργειας: το πράσινο υδρογόνο, μια τεχνολογία που φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση σε τομείς όπως η μεγάλης κλίμακας ναυτιλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γαλλική εταιρεία HDF Energy και ο ελβετικός τεχνολογικός όμιλος ABB υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία για την ανάπτυξη συστημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου πολλών μεγαβάτ, ικανών να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε γιγαντιαία πλοία, όπως φέρι, φορτηγά πλοία ή εξειδικευμένα σκάφη. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η δραστική μείωση των εκπομπών CO₂ ενός κλάδου που σήμερα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το ντίζελ.

Τι είναι μια κυψέλη καυσίμου;

Οι κυψέλες καυσίμου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης μεταξύ υδρογόνου και οξυγόνου, χωρίς καύση. Όταν το υδρογόνο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (οπότε μιλάμε για πράσινο υδρογόνο), η διαδικασία δεν εκπέμπει ρυπογόνα αέρια, καθώς το μοναδικό παραπροϊόν είναι το νερό. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη συνεχή, αθόρυβη και χωρίς εκπομπές παραγωγή ενέργειας, ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για πλοία που χρειάζονται σταθερή ισχύ για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη συστημάτων υψηλής ισχύος, ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά εμπόδια για το υδρογόνο στον ναυτιλιακό τομέα. Η HDF Energy θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πιστοποίηση των κυψελών καυσίμου, ενώ η ABB θα προσφέρει την τεχνογνωσία της στην ηλεκτρική ολοκλήρωση, συνδέοντας αυτές τις πηγές ενέργειας με τα συστήματα του πλοίου, τις μπαταρίες και τα εσωτερικά δίκτυα.

Πότε θα γίνουν οι πρώτες δοκιμές

Τα πρώτα πρωτότυπα θα μπορούσαν να αρχίσουν να δοκιμάζονται σε πραγματικά πλοία μεταξύ 2028 και 2029, με στόχο τη βιομηχανική παραγωγή από το 2030. Ένα βασικό μέρος του έργου θα αναπτυχθεί στο Blanquefort, στη Νέα Ακουιτανία, όπου η HDF Energy προωθεί μια βιομηχανική μονάδα που ενισχύει τον ρόλο της Γαλλίας ως ευρωπαϊκού κόμβου υδρογόνου.

Πέρα από τον βιομηχανικό αντίκτυπο, η πρωτοβουλία έχει έντονη κλιματική διάσταση. Οι θαλάσσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% των παγκόσμιων εκπομπών CO₂ και η διεθνής ρυθμιστική πίεση για τη μείωσή τους αυξάνεται διαρκώς. Σε αυτό το σενάριο, η Γαλλία δεν επιδιώκει απλώς να προσαρμοστεί, αλλά να ηγηθεί μιας ενεργειακής μετάβασης που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει το μέλλον των ωκεανών και του παγκόσμιου εμπορίου.

