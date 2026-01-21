Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

Μόνο το 3% του νερού στον κόσμο είναι γλυκό νερό και μεγάλο μέρος του είναι παγιδευμένο σε παγετώνες και παγοκαλύμματα, κυρίως στην Ανταρκτική και τη Γροιλανδία.

Το νερό είναι ένας πεπερασμένος πόρος και μετατρέπεται πλέον ολοένα και πιο συχνά σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δήλωσαν αναλυτές στο CNBC. Η ζήτηση νερού αναμένεται να ξεπεράσει την προσφορά έως και 40% το 2030, σύμφωνα με μια ιστορική έκθεση του 2023 για την οικονομία του νερού. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα καιρικά πρότυπα και τις περιοχές με άφθονο νερό που στερεύουν. Ως αποτέλεσμα, χρειάζεται να μετακινηθεί περισσότερο νερό για να διασφαλιστεί η πρόσβαση.

Το γλυκό νερό χρησιμοποιείται σε όλα, από τη μεταποίηση έως τη γεωργία, και η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται και κατασκευάζονται κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού. Καθώς το νερό θεωρείται ολοένα και περισσότερο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, οι αναλυτές εξετάζουν τα αποθέματα γλυκού νερού της Γροιλανδίας ως πιθανό πόρο. Η επικράτεια της Δανίας έχει αναγνωρίσει η ίδια το στρατηγικό δυναμικό και επιδιώκει εδώ και καιρό να αξιοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο.

