Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία

Τραγωδία στη Γλυφάδα καθώς μια γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν βρέθηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην Άνω Γλυφάδα στην οδο Κύριλου και Μεθόδιου στην Τερψιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 56χρονη γυναίκα κινούνταν πεζή και επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στη συνέχεια εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Την ίδια ώρα, στη Γλυφάδα καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν εικόνες έντονης πλημμύρας, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και τα νερά να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.

