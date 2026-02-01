Συγκεντρώνει χρήματα για να συνταξιοδοτηθεί ο 86χρονος παππούς της από σούπερ μάρκετ

Η Κάντις Λας ξεκίνησε εκστρατεία για να βοηθήσει τον 86χρονο παππού της, Τομ Μιμς, να αποσυρθεί από την εργασία του σε σούπερ μάρκετ στην Αλαμπάμα, συγκεντρώνοντας δωρεές και στήριξη από την τοπική κοινότητα.

Ο Τομ Μιμς, 86 ετών, συνεχίζει να εργάζεται σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Piggly Wiggly στην Αλαμπάμα, παρά τα προβλήματα υγείας και την προχωρημένη ηλικία του. Κάθε πρωί ξυπνά γύρω στις 3:00 π.μ., αφιερώνοντας λίγα λεπτά στη Βίβλο πριν ξεκινήσει τη βάρδιά του, κατά τη διάρκεια της οποίας σπρώχνει καροτσάκια και βάζει τα ψώνια των πελατών σε σακούλες.

Η εγγονή του, Κάντις Λας, θέλοντας να του προσφέρει την ευκαιρία να αποσυρθεί με αξιοπρέπεια, ξεκίνησε μια διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων. Στο Facebook μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του και την αφοσίωσή του, ζητώντας την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας. Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση, με πλήθος δωρεών και μηνυμάτων στήριξης.

Η Κάντις Λας τόνισε ότι η πρωτοβουλία της δεν αφορά μόνο τον παππού της, αλλά αποτελεί υπενθύμιση για τη φροντίδα των ηλικιωμένων που, παρά τη συνεισφορά τους σε όλη τους τη ζωή, πολλές φορές αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται. «Πρέπει να φροντίζουμε τους μεγαλύτερους μας, γιατί αυτοί έβαλαν τα θεμέλια για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

