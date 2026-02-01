Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Υποχωρεί η κακοκαιρία από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες και χιονοπτώσεις

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Πού αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις.

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Καιρού προχώρησε το βράδυ της Κυριακής (1/2) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενημερώνοντας ότι τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2), αν και με μικρότερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ, το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με αριθμό 3/2026, που είχε εκδοθεί το Σάββατο με κόκκινη προειδοποίηση, υποβαθμίζεται πλέον σε πορτοκαλί, βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους:

στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Δευτέρας,

στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας,

στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας,

στην Αττική έως αργά τη νύχτα της Κυριακής.

Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο, έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην Αττική, η κακοκαιρία έκανε αισθητή την παρουσία της από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, ενώ ακολούθησε δεύτερο κύμα φαινομένων το απόγευμα και το βράδυ. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά που να απαιτούν εκτεταμένες παρεμβάσεις.

Σημαντικά προβλήματα, ωστόσο, προκάλεσε η κακοκαιρία στα παράλια της Λάρισας και στον Δήμο Αγιάς. Ισχυρές βροχές και άνεμοι οδήγησαν σε πλημμυρικά φαινόμενα, με τον Αγιόκαμπο να πλήττεται ιδιαίτερα. Κατοικίες και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ σε αρκετά σημεία η θάλασσα βγήκε στον δρόμο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Τμήματα του παραλιακού οδικού δικτύου έκλεισαν προσωρινά, κυρίως στα σημεία εκβολής ρεμάτων.

Σε επιφυλακή

Σε επιφυλακή παραμένουν συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία όπου είναι δυνατόν. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Την ίδια ώρα, προβλήματα σημειώθηκαν και σε ορεινές περιοχές. Στον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά, οδηγοί κάλεσαν το 112 λόγω έντονης χιονόπτωσης που τους εμπόδισε να απομακρυνθούν από την περιοχή. Με την παρέμβαση εκχιονιστικών μηχανημάτων και της Πυροσβεστικής, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε με ασφάλεια, ενώ το χιονοδρομικό κέντρο έκλεισε νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών κάλεσε τους εκδρομείς να αποφεύγουν την άνοδο στο βουνό, ειδικά όσους δεν διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις και τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας μέχρι την πλήρη εξασθένηση των φαινομένων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ