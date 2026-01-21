Το τερμάτισε ρεπόρτερ στη Ραφήνα: Τον «χτυπάει» το κύμα αλλά συνεχίζει ακάθεκτος (vid)

Πρώτα η εικόνα, η ασφάλεια μετά. Μια σκηνή από τη Ραφήνα και το ερώτημα για τα όρια της τηλεοπτικής εικόνας.

Ωραίο πράγμα η εργασία. Σου εξασφαλίζει τα προς το ζην, σε πηγαίνει βήματα παραπέρα ως άτομο, ανοίγοντας τους ορίζοντές σου και προσφέροντας γνωριμίες. Όταν δε η δουλειά σού γίνεται ευχάριστη εμμονή και τη μετατρέπεις σε χόμπι, μπαίνοντας στο πετσί του εκάστοτε εργασιακού ρόλου, τότε τα πράγματα είναι σαφώς πιο ευνοϊκά. Ή και όχι.

Γιατί κρατάμε πισινή;

Διότι πριν από λίγο τα μάτια μας έπεσαν πάνω σε ένα φουλ παραστατικό ρεπορτάζ από την τρέχουσα κακοκαιρία που πλήττει την Αττική – και όχι μόνο. Σε αυτό, ο ρεπόρτερ βρίσκεται στο λιμάνι της Ραφήνας για να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί από τα μπόλικα μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.

Όταν το ρεπορτάζ γίνεται επικίνδυνα κοντινό

Ο ίδιος αναφέρει στην αρχή του ρεπορτάζ ότι στέκεται περίπου 100 μέτρα από τη θάλασσα. Ωστόσο, η εντύπωση που αποκομίζει κανείς βλέποντας τον κακό χαμό που επικρατεί στο background, είναι ότι λογικά περπατά πάνω της σαν άλλο πασίγνωστο ιστορικό πρόσωπο. Τόσο κοντά. Και τόσο κοντά χωρίς προφανή λόγο.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ένα μανιασμένο κύμα τον χτυπά, με τον ίδιο να χάνει για λίγο την ισορροπία του και να αναζητά στήριξη σε ένα πλαστικό πασαλάκι απαγόρευσης παρκαρίσματος.

Μάταια περιμένουμε από το στούντιο κάποια παράκληση ώστε να προσέξει ή να απομακρυνθεί άμεσα από το σημείο. Ο ρεπόρτερ – ο οποίος προφανώς αγαπά υπέρμετρα τη δουλειά του – συνεχίζει μέχρι να κλείσει το ρεπορτάζ, μούσκεμα τόσο από τη φουσκοθαλασσιά όσο και από τον ιδρώτα της αγωνίας που πέρασε, με την τηλεοπτική ζωή να ρέει ατάραχη προς το επόμενο θέμα του δελτίου ειδήσεων.

Μια απλή υποσημείωση: Λίγη ώρα νωρίτερα, λίγο πιο νότια από τη Ραφήνα, στο Παράλιο Άστρος, ένας 52χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τεράστιο κύμα στο λιμάνι. Ποντάρουμε πως θα ήταν κάποιο από τα προηγούμενα ή επόμενα θέματα του ίδιου αυτού παραστατικού δελτίου...

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ