Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

Το ταξίδι που διοργάνωσε ρωσική αλυσίδα ένδυσης στο κοσμοπολίτικο γαλλικό χιονοδρομικό κέντρο του Κουρσεβέλ, πυροδότησε έντονη δημόσια αντιπαράθεση στη Ρωσία

Το ταξίδι που οργάνωσε ρωσική αλυσίδα ένδυσης στο διάσημο γαλλικό χιονοδρομικό κέντρο Κουρσεβέλ προκάλεσε έντονη δημόσια αντιπαράθεση στη Ρωσία, σε ένα πλαίσιο περιορισμών που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε χειμερινά σπορ, πτήσεις με ελικόπτερο πάνω από τις Άλπεις, γευσιγνωσίες σαμπάνιας και στρειδιών, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και πάρτι στις πίστες. Οι εικόνες από τη διοργάνωση κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr