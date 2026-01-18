Η πιο καυστική φάρσα: Αναζητήστε nazis.us στο Διαδίκτυο και δείτε που οδηγεί!

Έναν πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας βρήκαν προοδευτικοί πολίτες στις ΗΠΑ, αγοράζοντας το domain nazis.us και ανακατευθύνοντάς το στο υπουργείο Εσωτερικών, εν μέσω έντονης οργής για τη βία και τη δράση της ICE.

Δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες στις ΗΠΑ δηλώνουν εξαγριωμένοι με την πολιτική βίας της κυβέρνησης Τραμπ, την παρουσία ένοπλων ανδρών της εθνοφρουράς στις πόλεις και τις θανατηφόρες επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Για πολλούς, οι δολοφονίες πολιτών που διαμαρτύρονται και η καταστολή στις γειτονιές τους αποτελούν απόδειξη αυταρχικής διολίσθησης. Κάποιοι, πέρα από τις διαδηλώσεις, επέλεξαν και πιο ευρηματικές μορφές ακτιβισμού.

Προοδευτικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν στελέχη της ICE και του υπουργείου Εσωτερικών ως «ναζί», «SS» και με παρόμοια παρατσούκλια, θεωρώντας ότι η υπηρεσία στελεχώνεται σε μεγάλο βαθμό από ακροδεξιούς.

Το διαδικτυακό τρικ που έγινε viral

Το μεσημέρι έγινε γνωστό στα social media ότι όποιος πληκτρολογεί nazis.us, μεταφέρεται απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Το κόλπο δεν είναι καινούργιο, όμως κάποιος πολίτης διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο domain ήταν ελεύθερο. Το αγόρασε για μικρό χρονικό διάστημα και ρύθμισε την ανακατεύθυνση. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Η ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ στα social media

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τη συγκρουσιακή της παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, υπερασπιζόμενη ακόμη και πράκτορα της ICE που δολοφόνησε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, περιστατικό που έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Η επίσημη γραμμή μίλησε για «τρομοκράτισσα», ενώ παρουσίασε τον δράστη ως θύμα, κάνοντας λόγο ακόμη και για «εσωτερική αιμορραγία». Παράλληλα, κυβερνητικοί λογαριασμοί αναρτούν μιλιταριστικό και φιλοπολεμικό περιεχόμενο, στοχοποιώντας διαδηλωτές.

Οι ΗΠΑ προφανώς δεν αποτελούν νεοφασιστικό καθεστώς. Ωστόσο, για πολλούς αναλυτές, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μέρος των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ κινείται ανοιχτά στον χώρο της ακροδεξιάς. Αν και ο βασικός πυρήνας των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων δεν ταυτίζεται με τον νεοναζισμό, το πιο φανατικό MAGA κοινό δεν δείχνει να αποστασιοποιείται από ακραίες ιδεολογίες.

