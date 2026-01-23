Ο «άνθρωπος-spiderman»: Θα σκαρφαλώσει σε πύργο 500 μέτρων ζωντανά από το Netflix (vid)

Διάσημος Αμερικανός αναρριχητής ετοιμάζεται να σκαρφαλώσει ζωντανά έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες του κόσμου, χωρίς σκοινιά και προστασία.

Ένας Αμερικανός αναρριχητής ετοιμάζεται να ρισκάρει τη ζωή του, σκαρφαλώνοντας ζωντανά από το Netflix σε έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες του κόσμου.

Ο λόγος για τον Άλεξ Χόνολντ, ο οποίος την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου θα επιχειρήσει να ανέβει μόνος του το Taipei 101 στην Ταϊβάν, ύψους 508 μέτρων (1.667 πόδια).

Ο άνθρωπος που έκανε το «αδύνατο» καθημερινότητα

Ο Χόνολντ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ολοκλήρωσε free solo ανάβαση σε πλήρη διαδρομή στο El Capitan, στο εθνικό πάρκο Yosemite. Οι New York Times χαρακτήρισαν τότε το κατόρθωμά του «ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά επιτεύγματα όλων των εποχών».

Η free solo αναρρίχηση θεωρείται η πιο επικίνδυνη μορφή του αθλήματος, καθώς γίνεται αποκλειστικά με το σώμα και λίγη μαγνησία, χωρίς σκοινιά ή οποιοδήποτε προστατευτικό εξοπλισμό. Ένα λάθος αρκεί για να αποβεί μοιραίο.

Ανάβαση με 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση: «Αν πέσεις… πεθαίνεις»

Ο 40χρονος θα ανέβει το Taipei 101 σχεδόν ολομόναχος, με εξαίρεση ένα συνεργείο του Netflix που θα μεταδίδει την προσπάθεια σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων. Το κτίριο κατείχε τον τίτλο του ψηλότερου στον κόσμο από το 2004 έως το 2009.

Στο τρέιλερ της εκπομπής Skyscraper Live, ο πατέρας δύο παιδιών δηλώνει ότι πρόκειται για «όνειρο ζωής».

«Νομίζω ότι με τα χρόνια έχω συνηθίσει τον φόβο – είναι πάντα παρών στην αναρρίχηση», λέει ο Χόνολντ, προσθέτοντας: «Όσο κι αν προετοιμαστείς, μερικές φορές απλώς συμβαίνουν πράγματα. Αν πέσεις… θα πεθάνεις».

Ο ίδιος σκαρφαλώνει εδώ και 30 χρόνια και επιμένει ότι το Taipei 101 είναι «μοναδικά κατάλληλο» για αναρρίχηση, καθώς διαθέτει μπαλκόνια κάθε οκτώ ορόφους.

Γιατί να το κάνει; Θέλει να το κάνει «καλύτερα» από όλους

Το ερώτημα παραμένει: γιατί να αναλάβει μια πρόκληση που προκαλεί ίλιγγο και μόνο στη σκέψη της; Ο Χόνολντ εξήγησε στο Tudum: «Είδα αυτό το κτίριο πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 10 χρόνια και από τότε ήλπιζα να μου δοθεί η ευκαιρία να το σκαρφαλώσω».

Όπως λέει, είναι σπάνιο να δίνεται άδεια για τέτοιου είδους αναβάσεις και, από τη στιγμή που την έχει, νιώθει ότι πρέπει να την αξιοποιήσει.

Το Taipei 101 είχε «σκαρφαλωθεί» και το 2004, στο πλαίσιο των εγκαινίων του, από τον Γάλλο αναρριχητή Αλέν Ρομπέρ, με τη βοήθεια σκοινιών. Η ανάβαση τότε διήρκεσε τέσσερις ώρες.

«Αν το κάνω αυτό, θα είναι η μεγαλύτερη free solo αστική ανάβαση που έχει γίνει ποτέ», λέει ο Χόνολντ. «Νομίζω ότι είναι το ψηλότερο κτίριο που έχει σκαρφαλωθεί, αν και δεν είμαι 100% σίγουρος».

