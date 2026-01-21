Η ΕΕ όλο και πιο κοντά στην ενεργοποίηση του «εμπορικού μπαζούκας» κατά των ΗΠΑ: Τι ορίζει το μέτρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να υπαναχωρεί από τις ακραίες θέσεις του για το ζήτημα Γροιλανδία, πράγμα που έπεισε την ΕΕ ότι χρειάζεται προετοιμασία για το χειρότερο.

Ώρα μηδέν για τις σχέσεις της ΕΕ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τη Γροιλανδία να εξελίσσεται σε δυσεπίλυτο θέμα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να αλλάξει τη στάση του - αντίθετα τη σκληραίνει. Στο Νταβός θα συζητηθεί σε βάθος, αλλά οι Ευρωπαίοι θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα και, έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει το πιο ισχυρό εμπορικό όπλο της εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Γερμανία συντάχθηκε με τη Γαλλία, που το είχε προτείνει αρχικά, και δήλωσε ότι θα ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το μέσο κατά της εξαναγκαστικής πίεσης κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (22/01) το βράδυ, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες που έχουν γνώση της υπόθεσης.

