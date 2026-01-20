Όχι ρε φίλε: Γαμπρός στην Κρήτη «έσκασε» στην εκκλησία με... νεκροφόρα (vid)

Από τους νεωτερισμούς στο μαύρο χιούμορ, ένας γάμος στην Κρήτη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Νεόνυμφοι να προσπαθούν να σπάσουν τα κλισέ πάνω στα οποία είναι δομημένη η τελετή του γάμου ή η δεξίωση που ακολουθεί. Ο καθένας ανάλογα με την αισθητική του, σκαρφίζεται πράγματα για να βγάλει γούστα ή απλά για να δώσει έναν τόνο διαφορετικότητας.

Δεκτά και θεμιτά όλα αυτά, αλλά κάπου ώπα με τους... νεωτερισμούς.

Σαν κι αυτόν, δηλαδή, που εμπνεύστηκε το προηγούμενο Σάββατο στο Ηράκλειο ένας Κρητικός, ο οποίος θεώρησε ότι είναι κουλ και άξιο «επαίνου διαφορετικότητας» το να σκάσει στην εκκλησία με μια νεκροφόρα, στολισμένη με όλα τα προβλεπόμενα, ήτοι λουλούδια, κορδέλες κλπ.

Κατεβαίνοντας από την νεκροφόρα, ο ίδιος έδωσε και την εξήγησή του, αστειευόμενος ότι βάζει «ταφόπλακα» στην εργένικη ζωή του.

Από το ρεπορτάζ που προκύπτει από μέσα της Μεγαλονήσου, δεν προκύπτει ότι ο γαμπρός εργάζεται σε κάποιο γραφείο τελετών, γεγονός που κάνει ακόμη πιο ακατανόητη την πρωτοβουλία του. Δεν προκύπτει, επίσης, το οτιδήποτε σχετικό με την αντίδραση της νύφης.

Ευελπιστούμε, ωστόσο, ότι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος αντίληψης του χιούμορ με τον -φρέσκο- σύζυγό της, καθώς το χιούμορ είναι πυλώνας διατήρησης μιας σχέσης σε όμορφα επίπεδα.

Από την μεριά μας, δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους και να το ζήσουν όσο δεν πάει, ευτυχισμένοι και μονιασμένοι!

Όπως ήταν λογικό, η κίνησή του αποτυπώθηκε άμεσα από τους φακούς των καλεσμένων:

