UFO μετέδωσε κρυφά μηνύματα στο μυαλό ενός Αμερικανού στρατιώτη: Προειδοποίηση από το μέλλον;

Ένα UFO μετέδωσε κρυφά μηνύματα απευθείας στο μυαλό ενός Αμερικανού στρατιώτη και αυτά αποκαλύπτουν μια μυστηριώδη προειδοποίηση από το μέλλον.

Ένα από τα πιο διάσημα περιστατικά με UFO στην ιστορία, το συμβάν του Rendlesham Forest, έρχεται ξανά στο προσκήνιο έπειτα από ισχυρισμούς ότι ένας λοχίας του Αμερικανικού Στρατού έλαβε κρυφά δυαδικά μηνύματα που συνδέονται με το γεγονός.

Ο λοχίας Jim Penniston υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι εκτέθηκε σε έναν παράξενο κώδικα, αφού ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα προσγειωμένο σκάφος κατά τη διάρκεια του περιστατικού Rendlesham το 1980 στην Αγγλία.

Ο δυαδικός κώδικας που έλαβε ο λοχίας

Ο πλήρης δυαδικός κώδικας που ισχυρίζεται ότι έλαβε ο Penniston αποτελούνταν από 16 σελίδες με άσους και μηδενικά, οι οποίες, όταν αποκωδικοποιήθηκαν, έδιναν το εξής μήνυμα: «ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8100. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΑΛΛΙΩΣ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΠΑΕΙ.

… ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ. ΕΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 8100. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΕΤΡΕΣ. ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ Ή ΧΑΘΕΙΤΕ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ».

Το περιστατικό του Rendlesham Forest

Το περιστατικό του Rendlesham Forest συνέβη τον Δεκέμβριο του 1980 κοντά στις αεροπορικές βάσεις RAF Bentwaters και RAF Woodbridge, που χρησιμοποιούνταν από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Penniston, αστυνομικός ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετούσε στη βάση, δήλωσε ότι πλησίασε το αντικείμενο και το εξέτασε από κοντά, περιγράφοντάς το ως τριγωνικό και μεταλλικό, με επιφάνεια διαφορετική από οποιοδήποτε γνωστό αεροσκάφος.

Αργότερα θυμήθηκε: «Υπολόγισα ότι είχε ύψος περίπου εννέα πόδια και πλάτος περίπου εννέα πόδια στη βάση. Δεν φαινόταν να έχει σύστημα προσγείωσης, αλλά έμοιαζε σαν να στεκόταν σε σταθερά πόδια. Πλησίασα λίγο περισσότερο… περπάτησα γύρω από το σκάφος και τελικά έφτασα ακριβώς δίπλα του. Παρατήρησα ότι το υλικό του κελύφους έμοιαζε περισσότερο με λείο, αδιαφανές, μαύρο γυαλί».

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα περιστατικά UFO

Συχνά αποκαλείται «Britain's Roswell» και παραμένει ένα από τα πιο τεκμηριωμένα και αμφιλεγόμενα περιστατικά UFO που έχουν καταγραφεί ποτέ. Εκείνη την περίοδο, πολλοί Αμερικανοί στρατιωτικοί ανέφεραν ότι είδαν παράξενα φώτα να κινούνται μέσα στο δάσος. Σε αντίθεση με τις περισσότερες θεάσεις UFO, οι μάρτυρες δεν περιέγραψαν ένα μακρινό αντικείμενο στον ουρανό. Είπαν ότι το σκάφος προσγειώθηκε.

Αρκετοί ανώτεροι αξιωματικοί κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους σε μαγνητοταινία, δημιουργώντας ένα επίσημο αρχείο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ένας ακόμη βασικός μάρτυρας, ο τότε Υποδιοικητής της Βάσης, o Συνταγματάρχης Charles Halt, περιέγραψε αργότερα το περιστατικό σε ένα υπόμνημα που έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έγγραφα στην ιστορία των UFO.

«Ενώ βρισκόμασταν στο Rendlesham Forest, η ομάδα ασφαλείας μας παρατήρησε ένα φως που έμοιαζε με μεγάλο μάτι, κόκκινου χρώματος, να κινείται μέσα στα δέντρα», έγραψε ο Halt. «Ύστερα από λίγα λεπτά, το αντικείμενο άρχισε να στάζει κάτι που έμοιαζε με λιωμένο μέταλλο».

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα χρόνια αργότερα, όταν ο Penniston ισχυρίστηκε ότι η εμπειρία δεν τελείωσε στο δάσος. Είπε ότι πολύ καιρό μετά το περιστατικό, έλαβε με κάποιον τρόπο μια ροή δυαδικού κώδικα συνδεδεμένου με το σκάφος. Παρουσίασε 16 σελίδες γεμάτες με χειρόγραφους άσσους και μηδενικά, υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες μεταδόθηκαν τηλεπαθητικά.

Όταν αποκωδικοποιήθηκε, όσοι πιστεύουν στην υπόθεση λένε ότι το δυαδικό κείμενο μεταφράζεται σε αγγλικές φράσεις όπως «Εξερεύνηση της Ανθρωπότητας» και «Έτος Προέλευσης 8100», μαζί με γεωγραφικές συντεταγμένες που φαίνεται να δείχνουν αρχαίες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

Εξωγήινοι ή ταξιδιώτες του χρόνου;

Κάποιοι το ερμηνεύουν ως απόδειξη ότι οι επιβάτες του σκάφους δεν ήταν εξωγήινοι, αλλά ταξιδιώτες στον χρόνο, πιθανώς άνθρωποι από το μακρινό μέλλον που επέστρεψαν για να παρατηρήσουν ή να προειδοποιήσουν τους προγόνους τους.

Η ίδια η τοποθεσία εντείνει το μυστήριο. Σύμφωνα με το βιβλίο του Robert Hastings «UFOs and Nukes», η RAF Bentwaters φέρεται να φιλοξενούσε τακτικά πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ο Hastings υποστηρίζει ότι ένα ακόμη άγνωστο σκάφος είχε κάποτε εντοπιστεί να αιωρείται πάνω από έναν χώρο αποθήκευσης όπλων στη βάση, τροφοδοτώντας θεωρίες ότι τα UFO έλκονται από την πυρηνική τεχνολογία.

Οι σκεπτικιστές, ωστόσο, έχουν προτείνει πολύ πιο πεζές εξηγήσεις. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα υποτιθέμενα ίχνη προσγείωσης στο δάσος δεν ήταν παρά λαγούμια και ότι τα φώτα που αναβόσβηναν θα μπορούσαν να εξηγηθούν από κοντινούς φάρους ή στρατιωτικές δραστηριότητες. Άλλοι πάντως, ισχυρίζονται ότι το άγχος, το σκοτάδι και οι προσδοκίες έπαιξαν ρόλο στο πώς οι μάρτυρες ερμήνευσαν όσα πίστεψαν ότι είδαν.

Η εμπειρία ενός σκηνοθέτη στην περιοχή

Πρόσφατα, ο σκηνοθέτης Mark Christopher Lee δήλωσε ότι βίωσε ένα εντυπωσιακά παρόμοιο φαινόμενο, ενώ ερευνούσε την περιοχή για το ντοκιμαντέρ του. Ο Lee, που αυτοχαρακτηρίζεται σκεπτικιστής με επιστημονικό υπόβαθρο, ισχυρίστηκε ότι οραματίστηκε δυαδικό κώδικα, ο οποίος μεταφραζόταν σε μια δυσοίωνη προειδοποίηση για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Οι αφηγήσεις αυτές αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για το αν το περιστατικό του Rendlesham αφορούσε εξωγήινους, ταξιδιώτες στον χρόνο ή απόρρητη τεχνολογία του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Lee, σκηνοθέτης του «45 Years Later: Rendlesham, Britain’s Roswell», είπε ότι παλαιότερα συμμεριζόταν τις αμφιβολίες αυτές, ιδίως σχετικά με τους ισχυρισμούς του Penniston για τον δυαδικό κώδικα. Αυτό όμως άλλαξε μετά από μια νύχτα γυρισμάτων στο Rendlesham Forest.

Όπως διηγήθηκε στη Daily Mail, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, το συνεργείο του αντιμετώπισε ανεξήγητες ηλεκτρονικές παρεμβολές και παράξενα οπτικά φαινόμενα. «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, εμφανίστηκε ένας περίεργος ηλεκτρονικός θόρυβος που ερχόταν από το δάσος, ο ανιχνευτής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που είχαμε έδειχνε κορυφώσεις και σίγουρα υπήρχε κάτι στο δάσος που αλληλεπιδρούσε μαζί μας. Προσπαθήσαμε να βρούμε την πηγή του ήχου, αλλά άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση. Βλέπαμε επίσης φωτεινές σφαίρες να αναβοσβήνουν», είπε.

Ο Lee, που δήλωσε ότι προσεγγίζει προσεκτικά τους παραφυσικούς ισχυρισμούς, είπε ότι δεν μπόρεσε να βρει μια συμβατική εξήγηση. «Πάντα προσπαθώ να αποδομήσω τέτοια πράγματα, καθώς έχω πτυχίο επιστήμης, αλλά δεν μπορούσα να δω κανέναν φυσικό λόγο για το φαινόμενο που βιώσαμε όλοι», ανέφερε. «Αυτό με έκανε να πιστέψω ακράδαντα ότι κάτι παράξενο συνέβη -και συνεχίζει να συμβαίνει- στο Rendlesham Forest από το 1980», πρόσθεσε.

«Ήταν αποτέλεσμα υποτιθέμενων μυστικών δοκιμών όπλων με χρήση EMP, που ίσως άνοιξαν μια πύλη σε άλλες διαστάσεις ή στον χρόνο; Ακούγεται τρελό, αλλά η μόνη άλλη εναλλακτική είναι ότι άνθρωποι του μέλλοντος επέστρεψαν με ένα σκάφος για να δώσουν στον Penniston αυτή την αποκαλυπτική προειδοποίηση;», πρόσθεσε.

Η ανησυχητική στιγμή στο ξενοδοχείο

Ο Lee πιστεύει ότι το περιστατικό ίσως δεν είχε να κάνει με εξωγήινους, αλλά συνδεόταν με απόρρητα πειράματα του Ψυχρού Πολέμου που διεξάγονταν στην περιοχή. Ανέφερε κοντινές εγκαταστάσεις, όπως το Orford Ness και το Martlesham Heath, που ήταν γνωστές για έρευνες ραντάρ και οπλικών συστημάτων.

Ωστόσο, ο Lee είπε ότι η πιο ανησυχητική στιγμή ήρθε μετά το τέλος των γυρισμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, επέστρεψε στο ξενοδοχείο του εξαντλημένος χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί, όταν συνέβη κάτι απρόσμενο. «Γύρισα μετά από μια πολύ κουραστική μέρα γυρισμάτων και ήμουν απλώς ξαπλωμένος στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ και το μόνο που έβλεπα μπροστά μου ήταν άσοι και μηδενικά. Αρχικά νόμιζα ότι ήμουν απλώς κουρασμένος, αλλά δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», είπε.

«Επιπλέον, δεν είχαμε καν ασχοληθεί με τον Δυαδικό Κώδικα του Penniston τις ημέρες των γυρισμάτων, οπότε δεν ήταν καθόλου στο μυαλό μου», συμπλήρωσε. Ο Lee ισχυρίστηκε ότι κατέγραψε την ακολουθία που οραματίστηκε και αργότερα την μετέφρασε στα αγγλικά, καταλήγοντας στο ίδιο μήνυμα που, σύμφωνα με τον Penniston, είχε λάβει και ο Αμερικανός λοχίας.