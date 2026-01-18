Αεροπορική εταιρεία αποζημίωσε γυναίκα με 5.000 ευρώ για σοβαρά εγκαύματα από καφέ σε πτήση

Επιβάτιδα υπέστη εγκαύματα από ζεστό καφέ σε πτήση προς Μαγιόρκα και κατήγγειλε έλλειψη βοήθειας από το πλήρωμα. Η αεροπορική εταιρεία αναγνώρισε την ευθύνη και κατέβαλε αποζημίωση 5.000 ευρώ.

Με αποζημίωση ύψους 5.000 ευρώ κατέληξε η υπόθεση επιβάτιδας που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από ζεστό καφέ κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Μαγιόρκα, με την αεροπορική εταιρεία να αναγνωρίζει τελικά την ευθύνη για το συμβάν.

Σύμφωνα με την As, o ζεστός καφές χύθηκε πάνω στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως ανέφερε η ίδια, το πλήρωμα καμπίνας της εξήγησε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα καπάκια για τα ποτήρια, με αποτέλεσμα τα ροφήματα να σερβίρονται ακάλυπτα.

Η επιβάτιδα περιέγραψε ότι, αμέσως μετά το ατύχημα, αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μόνη της την κατάσταση. Όταν ζήτησε πετσέτα για να απορροφήσει τον καυτό καφέ και να περιορίσει τα εγκαύματα, το πλήρωμα φέρεται να της απάντησε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη.

«Έπρεπε να παρέχω μόνη μου τις πρώτες βοήθειες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το φόρεμά της για να στεγνώσει, προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω επιδείνωση των τραυμάτων.

Καταγγελία και αναγνώριση ευθύνης

Μετά την άφιξή της στον προορισμό, η γυναίκα υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην αεροπορική εταιρεία, ζητώντας αποζημίωση για τους τραυματισμούς, αλλά και για τη σωματική και ψυχολογική οδύνη.

Η υπόθεση εξετάστηκε από την εταιρεία, η οποία τελικά συμφώνησε στην καταβολή αποζημίωσης ύψους 5.000 ευρώ. Σε σχετική τοποθέτηση, αναγνώρισε την ευθύνη για το ατύχημα και υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά την εξυπηρέτηση επιβατών εν πτήσει.

Η επιβάτιδα τόνισε ότι δεν επεδίωξε αντιπαράθεση, ωστόσο αυτό που τη δυσαρέστησε περισσότερο ήταν, όπως είπε, «η έλλειψη οργάνωσης σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Τα εγκαύματα, σύμφωνα με την ίδια, απαιτούσαν ιατρική φροντίδα και επηρέασαν την καθημερινότητά της για αρκετές εβδομάδες. Αν και παρόμοια περιστατικά θεωρούνται σπάνια, η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που ενέχει το σερβίρισμα ζεστών ροφημάτων στους στενούς χώρους των αεροσκαφών και λειτουργεί ως προειδοποίηση για την ανάγκη αυξημένης προσοχής από αεροπορικές εταιρείες και πληρώματα.

