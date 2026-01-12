Τα τελευταία λόγια της Ρενέ Γκουντ: Τι δείχνει νέο βίντεο από το κινητό πράκτορα της ICE

Ένα νέο βίντεο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της Ρενέ Γκουντ πριν πέσει νεκρή από πυρά πράκτορα του ICE, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συνέβη.

Νέο υλικό από κινητό τηλέφωνο πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ βλέπει το φως της δημοσιότητας και προσθέτει μια διαφορετική οπτική στις τελευταίες στιγμές της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού στη Μινεάπολη.

Στο βίντεο, που αναλύθηκε πρόσφατα από ειδικούς, η 37χρονη ακούγεται να μιλά με ήρεμο τόνο σε πράκτορα του ICE, λίγο πριν επιχειρήσει να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό της και δεχθεί τους πυροβολισμούς.

Η Γκουντ σκοτώθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου από τον πράκτορα Τζόναθαν Ρος. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας την περιέγραψε ως «βίαιη ταραχοποιό», υποστηρίζοντας ότι προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει το όχημά της ως όπλο εναντίον πρακτόρων.

Οι τελευταίες στιγμές στο βίντεο

Το υλικό διάρκειας 47 δευτερολέπτων δείχνει τον πράκτορα να βγαίνει από το όχημά του και να πλησιάζει το Honda της Γκουντ, ενώ στο βάθος ακούγονται σειρήνες. Η ίδια κοιτάζει τον αστυνομικό και του λέει ήρεμα: «Εντάξει φίλε, δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου».

Στο πλάνο εμφανίζεται και η Μπέκα Γκουντ, η οποία φέρεται να ήταν σύζυγός της, να καταγράφει τη σκηνή με το κινητό της, λέγοντας στον πράκτορα πως οι πινακίδες του αυτοκινήτου δεν αλλάζουν καθημερινά και ότι θα είναι οι ίδιες αν θελήσουν να τους μιλήσουν αργότερα.

Λίγο αργότερα, οι πράκτορες ζητούν από τη Ρενέ Γκουντ να βγει από το όχημα. Το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται, με αρκετούς να πιστεύουν ότι ακούμπησε τον άνδρα που κρατούσε την κάμερα. Η εικόνα στρέφεται προς τον ουρανό, ακούγονται φωνές και στη συνέχεια πυροβολισμοί.

Λίγα δευτερόλεπτα που αλλάζουν τα πάντα

Μεταξύ της εντολής να βγει από το αυτοκίνητο και των πυροβολισμών μεσολαβούν ελάχιστα δευτερόλεπτα. Παρ’ όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γκουντ επιχείρησε επίθεση κατά των πρακτόρων, χαρακτηρίζοντάς την «εσωτερική τρομοκράτη».

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, απέρριψε δημόσια τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας, λέγοντας ότι όσοι προσπαθούν να παρουσιάσουν έτσι το περιστατικό «λένε ανοησίες». Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μίλησε για «τραγωδία», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο πράκτορας δεν θα τιμωρηθεί.

Παράλληλα, σε πολιτειακό επίπεδο εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων κατά του Τζόναθαν Ρος, με την εισαγγελέα της κομητείας Χένεπιν να καλεί το κοινό να καταθέσει οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει την έρευνα.

