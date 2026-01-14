Οι Αμερικανοί γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ: 1 στους 5 τον στηρίζουν στο θέμα της Γροιλανδίας

Η απόκτηση της Γροιλανδίας που αποσκοπεί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι δεν βρίσκει σύμφωνους τους Αμερικανούς πολίτες.

Μόνο το 17% των Αμερικανών πολιτών δηλώνει ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Μια ισχυρή πλειοψηφία, τόσο μεταξύ Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικάνων, απορρίπτει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση του νησιού, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η διήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη (13/1), δείχνει έντονο προβληματισμό των Αμερικανών σχετικά με τις πιέσεις και τις απειλές του Τραμπ προς τη Δανία (σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ) για τη Γροιλανδία, η οποία ανήκει στη Δανία εδώ και αιώνες.

Δεν συμφωνούν για Γροιλανδία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 47% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει τις αμερικανικές προσπάθειες για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενώ το 35% δηλώνει ότι δεν έχει σχηματίσει σαφή άποψη. Επιπλέον, περίπου το 20% αναφέρει ότι δεν γνώριζε καν για τα συγκεκριμένα σχέδια.

Η υποστήριξη για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος είναι ιδιαίτερα χαμηλή: μόνο το 4% των Αμερικανών -μεταξύ των οποίων ένας στους δέκα Ρεπουμπλικάνους και σχεδόν κανένας Δημοκρατικός- θεωρεί ότι μια στρατιωτική επέμβαση θα ήταν «καλή ιδέα». Αντίθετα, το 71% χαρακτηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κακή επιλογή, συμπεριλαμβανομένων εννέα στους δέκα Δημοκρατικούς και έξι στους δέκα Ρεπουμπλικάνους, ενώ περίπου το ένα τρίτο των Ρεπουμπλικάνων δηλώνει αναποφάσιστο.

Επιπλέον, το 66% των ερωτηθέντων -ποσοστό που φτάνει το 91% στους Δημοκρατικούς και το 40% στους Ρεπουμπλικάνους- ανησυχεί ότι οι αμερικανικές κινήσεις για τη Γροιλανδία θα μπορούσαν να βλάψουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Παρά τα παραπάνω, το 10% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν στρατιωτική ισχύ για την απόκτηση νέων εδαφών, όπως η Γροιλανδία ή η Διώρυγα του Παναμά. Το ποσοστό αυτό παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σύγκριση με το 9% που είχε καταγραφεί σε αντίστοιχη δημοσκόπηση τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Η άποψη των Αμερικανών για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με ενέργειες κατά του Ιράν, εφόσον συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα. Πέρυσι είχε δώσει εντολή για αμερικανικά πλήγματα στο πλευρό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια σύντομης πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 33% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το ζήτημα του Ιράν, ενώ το 43% εκφράζει αρνητική άποψη.

Η έρευνα των Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά σε πανεθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή 1.217 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, και παρουσιάζει περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3 ποσοστιαίες μονάδες.

