Η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα την «μυστική κατοικία του Λευκού Οίκου» (vid)

Η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από το εσωτερικό της προεδρικής κατοικίας στον Λευκό Οίκο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια με τους παγκόσμιους ηγέτες, όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η Κάι είναι η μεγαλύτερη από τα 11 εγγόνια του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά είναι γνωστή και για την παρουσία της στα social media. Με περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια σοβαρή δημιουργός περιεχομένου.

Η 18χρονη ερασιτέχνης γκολφέρ, η οποία μοιράζεται vlogs και προκλήσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα, συγκεντρώνει πολλές προβολές, ειδικά όταν τα βίντεό της επικεντρώνονται γύρω από την οικογένειά της.

Η νεαρή κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της πρώην συζύγου του, Βανέσα Τραμπ, μπορεί να έχει ανεβάσει vlogs με μεγάλα ονόματα όπως ο Λόγκαν και ο Τζέικ Πολ, ωστόσο ένα από τα πιο δημοφιλή της βίντεο, με τίτλο «Μέσα στη μυστική κατοικία του Λευκού Οίκου», τράβηξε ιδιαίτερη προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μυστική κατοικία

Σχεδόν όλοι στις ΗΠΑ είναι περίεργοι να δουν πώς είναι το εσωτερικό της προεδρικής κατοικίας. Στο βίντεο, η Κάι και η οικογένειά της ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα για να περάσουν το Πάσχα στον Λευκό Οίκο, βλέποντάς τον για πρώτη φορά μετά την ορκωμοσία του παππού της τον Ιανουάριο του 2025.

Τη βλέπουμε να εξερευνά διάσημα αξιοθέατα όπως το Μνημείο Λίνκολν, το Μνημείο της Ουάσινγκτον και το Μνημείο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με τον 16χρονο αδελφό της, Ντόναλντ Γ΄. Τα δύο αδέλφια φαίνονται να προσπαθούν να ξεφύγουν από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που τους φρουρούσαν, πριν κατευθυνθούν στον Λευκό Οίκο για τους κύριους εορτασμούς του Πάσχα.

Η Κάι εξερεύνησε χώρους του κτιρίου που ενδεχομένως δεν έχουν δει ποτέ πριν το φως της δημοσιότητας, ενώ στο τέλος μοιράστηκε και ένα πλάνο με κόσμο να γεμίζει τους πράσινους χώρους έξω από το κτίριο. Η έφηβη κατέγραψε το ιστορικό Easter Egg Roll του Λευκού Οίκου, μια ετήσια παράδοση που χρονολογείται από το 1873.

Ο χάρτης και τα ποδοσφαιρικά κύπελλα

Πολλοί θεατές παρατήρησαν έναν χάρτη του «Κόλπου της Αμερικής» πάνω στο γραφείο του προέδρου στο vlog, καθώς και το γεγονός ότι τόσο το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων όσο και του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν εκεί.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τα παρέδωσε, καθώς η χώρα φιλοξένησε πέρυσι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και θα φιλοξενήσει φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.

Στα σχόλια, ένας χρήστης έγραψε: «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!! κανένα μέσο ενημέρωσης δεν θα μπορούσε ποτέ να προσφέρει ό,τι μόλις έκανε εκείνη!». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι οι έφηβοι δεν έχουν ξαναπροσπαθήσει ποτέ να ξεφύγουν από τη Μυστική Υπηρεσία LOL». Ένας τρίτος σχολίασε: «Μπορεί να μη συμφωνώ με όλα όσα κάνει ο παππούς σου, αλλά θεωρώ εντυπωσιακό το πώς μας δείχνεις τόσο τρελά πράγματα!»

