Το σπάνιο σύνδρομο που μπορεί να σας βγάλει θετικούς σε αλκοτέστ χωρίς να έχετε πιει σταγόνα

Αυτό το παράξενο σύνδρομο είναι μια σπάνια ιατρική κατάσταση κατά την οποία το έντερο παράγει αλκοόλ από μόνο του, ακόμα και αν δεν έχετε πιει σταγόνα.

Φανταστείτε να ξυπνάτε το πρωί και να νιώθετε μεθυσμένοι, χωρίς να έχετε πιει ούτε μία σταγόνα αλκοόλ. Ακούγεται σαν σενάριο ταινίας, αλλά για μερικούς ανθρώπους είναι πραγματικότητα.

Ναι, υπάρχει και λέγεται Σύνδρομο Αυτοζυθοποιίας (στα αγγλικά: Auto-Brewery Syndrome ή Gut Fermentation Syndrome) και είναι μια σπάνια, αλλά αληθινή, ιατρική κατάσταση, όπου το σώμα «μετατρέπει» τα τρόφιμα σε αλκοόλ μέσα στο έντερο, προκαλώντας συμπτώματα που μοιάζουν με μέθη και απαιτούν ειδική διάγνωση και παρακολούθηση. Ουσιαστικά, το σώμα «λειτουργεί σαν ζυθοποιείο».

Πώς συμβαίνει;

Στο έντερο αναπτύσσονται μύκητες ή ζύμες (π.χ. Saccharomyces, Candida)

Αυτοί ζυμώνουν υδατάνθρακες (ψωμί, ζάχαρη, μακαρόνια κ.λπ.)

Παράγεται αλκοόλ, το οποίο περνά στο αίμα

Συμπτώματα

Τα άτομα μπορεί να εμφανίζουν μέθη χωρίς να έχουν πιει:

ζάλη

σύγχυση

υπνηλία

αστάθεια

πονοκέφαλο

αλλαγές στη συμπεριφορά

📌 Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν βρεθεί επίπεδα αλκοόλ στο αίμα πάνω από το νόμιμο όριο, χωρίς κατανάλωση.

Πότε εμφανίζεται πιο συχνά;

Σχετίζεται με:

μακροχρόνια χρήση αντιβιοτικών

προβλήματα εντέρου (π.χ. Crohn, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου)

δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες

διαταραχή της εντερικής χλωρίδας

Είναι αληθινό ή μύθος;

✅ Είναι ιατρικά αναγνωρισμένο, αλλά:

είναι πολύ σπάνιο

συχνά αμφισβητείται ή παρεξηγείται

απαιτεί ειδικές εξετάσεις για διάγνωση

Πώς αντιμετωπίζεται;

Αντιμυκητιασική αγωγή

Δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες

προβιοτικά

παρακολούθηση από γαστρεντερολόγο

