Πιλότος της Air India απομακρύνθηκε από πτήση επειδή τα είχε «τσούξει»

Ένας πιλότος της Air India υπό την επήρεια αλκοόλ απομακρύνθηκε από πτήση λίγο πριν την απογείωση.

Η καναδική ρυθμιστική αρχή μεταφορών ζήτησε από την Air India να διερευνήσει περιστατικό που αφορούσε πιλότο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος πριν από την απογείωση, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης που επικαλείται το Reuters.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, δύο αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκαν από την καναδική αστυνομία στο διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ έδειξαν ότι ο πιλότος δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Η Transport Canada χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό ζήτημα» σε επιστολή που απέστειλε στην Air India, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν μέτρα επιβολής του νόμου.

Η πηγή ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις. Σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, η Transport Canada δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την Air India και την ινδική αεροπορική ρυθμιστική αρχή, ώστε να διασφαλιστεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Από την πλευρά της, η Air India ανέφερε ότι η πτήση από το Βανκούβερ προς το Δελχί, στις 23 Δεκεμβρίου, καθυστέρησε την τελευταία στιγμή λόγω του περιστατικού και ότι την πτήση ανέλαβε άλλος πιλότος. Η εταιρεία σημείωσε ότι οι καναδικές αρχές εξέφρασαν ανησυχίες για την καταλληλότητα του πιλότου, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο πιλότος έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Η Air India εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε κάθε παραβίαση των ισχυόντων κανόνων και κανονισμών», ανέφερε η εταιρεία.

Το αεροσκάφος ήταν τύπου Boeing 777, μοντέλο που μπορεί να μεταφέρει έως και 344 επιβάτες, σύμφωνα με τις ιστοσελίδες Flightradar24 και Air India.

