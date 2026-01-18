Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια: 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη

Νωρίς το πρωί της Κυριακής κατάφερε η Πυροσβεστική να θέσει υπό έλεγχο την φωτιά στα καζάνια του Περάματος - Ολονύχτιος αγώνας και φόβοι για διαρροή καυσίμων.

Υπό έλεγχο κατάφερε να θέσει λίγο πριν τις πέντε το πρωί της Κυριακής την φωτιά στο Πέραμα η Πυροσβεστική, ενώ και η τροχαία απέδωσε τους δρόμους στην κυκλοφορία.

Η πυροσβεστική έθεσε αρχικά υπό μερικό έλεγχο την φωτιά, ενώ τα ξημερώματα της Κυριακής δεν υπήρχε φλόγα. Στην κατάσβεση συμμετείχαν τουλάχιστον εννέα οχήματα της Πυροσβεστικής και 25 πυροσβέστες.

