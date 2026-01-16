Σοκαριστικές καταγγελίες στην Ολλανδία: Έβαλαν φοιτητές στο ίδιο κτήριο με πρόσφυγες και εκείνοι τους βίαζαν επί χρόνια (vid)

Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, απειλές και βιασμούς φέρνει στο φως υπόθεση συγκατοίκησης φοιτητών με πρόσφυγες στο Άμστερνταμ, που εφαρμόστηκε ως «πρότυπο ένταξης» και εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Η υπόθεση αφορά το συγκρότημα κατοικιών Stek Oost, στα ανατολικά του Άμστερνταμ, όπου από το 2019 εφαρμόστηκε ένα φιλόδοξο σχέδιο με 125 φοιτητές και 125 πρόσφυγες που θα ζούσαν στο ίδιο κτήριο.

Στόχος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ήταν να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα η στεγαστική κρίση και το προσφυγικό, ενώ ενθαρρυνόταν η στενή κοινωνική επαφή, ώστε οι πρόσφυγες να ενταχθούν ταχύτερα στον ολλανδικό τρόπο ζωής.

Het Amsterdamse woonproject Stek Oost, waar statushouders en Nederlandse jongeren samenwonen, wordt eind 2018 geopend. Al snel spelen er ernstige geweldsincidenten. Oud-bewoner Emily voelde zich vaak niet veilig. “Er gebeurde altijd wel wat.” Kijk vanavond om 21:15 op NPO 2. pic.twitter.com/7g03opYsaf — Zembla (@ZEMBLA) January 15, 2026

Καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βία

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική. Όπως αποκαλύφθηκε από έρευνα ολλανδικού τηλεοπτικού σταθμού, δεκάδες φοιτήτριες και φοιτητές καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση, επιθέσεις, σωματική βία και απειλές.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες στους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ ένας φοιτητής δήλωσε ότι απειλήθηκε από πρόσφυγα με κουζινομάχαιρο μήκους 20 εκατοστών. Οι ένοικοι υποστηρίζουν ότι υπέβαλαν επανειλημμένες καταγγελίες τόσο στις αρχές όσο και στη διαχειρίστρια εταιρεία, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το αίσθημα ανασφάλειας ήταν διαρκές, ενώ αρκετοί δήλωσαν ότι φοβούνταν να κυκλοφορήσουν μόνοι τους μέσα στο κτήριο, ειδικά τις βραδινές ώρες.

De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen. pic.twitter.com/fswCpFOSLb — Zembla (@ZEMBLA) January 14, 2026

Ένα ακραίο περιστατικό: Την κάλεσε για ταινία και τη βίασε

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Αμάντα». Όπως κατήγγειλε, ένας Σύρος πρόσφυγας τη βίασε στο δωμάτιό του, αφού την κάλεσε με την πρόφαση να παρακολουθήσουν μια ταινία: «Ήθελα να τον βοηθήσω. Ήθελε να μάθει ολλανδικά, να σπουδάσει», ανέφερε. Όταν προσπάθησε να φύγει, εκείνος φέρεται να την παγίδευσε στο δωμάτιο και να την κακοποίησε σεξουαλικά.

Παρότι η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία το 2019, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Έξι μήνες αργότερα, δεύτερη γυναίκα κατήγγειλε τον ίδιο άνδρα, προειδοποιώντας τη διαχείριση ότι φοβόταν για την ασφάλεια των γυναικών στο συγκρότημα.

Η τοπική αρχή, που είχε εγκρίνει το πρόγραμμα συγκατοίκησης, φέρεται να υποστήριξε ότι νομικά δεν μπορούσε να απομακρύνει τον άνδρα από την κατοικία. Τελικά, συνελήφθη τον Μάρτιο του 2022 και απομακρύνθηκε από το συγκρότημα. Το 2024 καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό της «Αμάντα» και μιας ακόμη ενοίκου.

Αναφορές ακόμη και για ομαδικό βιασμό

Σε άλλη περίπτωση, η διαχειρίστρια εταιρεία ενημερώθηκε για καταγγελία «ομαδικού βιασμού» σε διαμέρισμα του συγκροτήματος το καλοκαίρι του 2023. Η αστυνομία δήλωσε πως δεν είχε επίσημη καταγγελία για ομαδικό βιασμό, αλλά επιβεβαίωσε πως έχει λάβει επτά αναφορές για σεξουαλικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις.

Από το άνοιγμα του συγκροτήματος το 2018, έχουν καταγραφεί πολλαπλές υποθέσεις σεξουαλικής βίας. Το 2022, ο σταθμός AT5 αποκάλυψε ότι πρόσφυγας είχε κατηγορηθεί για έξι σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε τρία χρόνια. Η διαχειρίστρια εταιρεία είχε ζητήσει το κλείσιμο του χώρου ήδη από το 2023, ωστόσο η τοπική αρχή αρνήθηκε.

Το συγκρότημα αναμένεται να κλείσει οριστικά έως το 2028, με τη λήξη της σύμβασης. Μέχρι τότε, εργαζόμενοι και φοιτητές δηλώνουν εξουθενωμένοι από την εμπειρία: «Δεν θέλαμε πια να είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια. Ήταν υπερβολικό. Πολλά βράδια δεν κοιμόμουν, φοβούμενη για όλους μας», δήλωσε εργαζόμενη.

