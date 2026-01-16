Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ζευγάρι για κάμερες που κατέγραφαν το σπίτι της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Στη σύλληψη μιας 51χρονης και ενός 55χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της Αφροδίτης Λατινοπούλου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, έπειτα από καταγγελία της ευρωβουλευτή και προέδρου της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 51 και 55 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στην οικία τους, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, με τρόπο που επέτρεπε την καταγραφή ιδιωτικών χώρων γειτονικής κατοικίας, καθώς και κοινόχρηστων χώρων του συγκροτήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της κ. Λατινοπούλου, η οποία διαπίστωσε ότι δύο κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν σημεία που αφορούσαν τον ιδιωτικό χώρο της κατοικίας της. Όπως αναφέρεται, το υλικό φερόταν να περιλαμβάνει εικόνες που υπερέβαιναν τα όρια της νόμιμης επιτήρησης.

Ακολούθησε νομότυπη αστυνομική έρευνα στην οικία των συλληφθέντων, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, καθώς και δύο κάρτες μνήμης που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση του καταγεγραμμένου υλικού. Τα ευρήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος και η διάρκεια της καταγραφής.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά δημόσιο πρόσωπο και ζητήματα ιδιωτικότητας.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν μπορεί να περιλαμβάνει καταγραφή ιδιωτικών ή κοινόχρηστων χώρων χωρίς τη συναίνεση των εμπλεκομένων, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά ποινικό αδίκημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ