Στη δημοσιότητα πρωτοφανές βίντεο φυλής του Αμαζονίου χωρίς καμία επαφή με τον έξω κόσμο

Σπάνιο βίντεο καταγράφει φυλή του Αμαζονίου χωρίς προηγούμενη επαφή με τον έξω κόσμο. Οι εικόνες και οι κίνδυνοι αυτού του είδους προσέγγισης.

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο διαδίκτυο και φέρεται να καταγράφει, με πρωτοφανή ευκρίνεια, μέλη απομονωμένης φυλής του Αμαζονίου που μέχρι σήμερα δεν είχε έρθει σε επαφή με τον σύγχρονο κόσμο. Το υλικό παρουσιάστηκε και αναλύθηκε από τον Αμερικανό podcaster, Lex Fridman, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.

Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο συγγραφέας και περιβαλλοντικός ακτιβιστής Πολ Ροζολί, γνωστός για την πολυετή δράση του στην προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στο νοτιοανατολικό Περού. Ο Ροζολί έχει περάσει περισσότερα από 20 χρόνια στην περιοχή και έχει γίνει διεθνώς γνωστός για ακραία «ντοκιμαντερίστικα» εγχειρήματα, πάντα με επίκεντρο τη φύση και τις αυτόχθονες κοινότητες.

Όπως ο ίδιος εξηγεί, το συγκεκριμένο υλικό δεν είχε δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν. «Είναι παγκόσμια πρωτιά. Για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει, έπρεπε πρώτα να δει αυτές τις εικόνες», ανέφερε, τονίζοντας ότι πρόκειται για από τις πιο καθαρές και κοντινές καταγραφές μιας φυλής χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο, σε αντίθεση με τα συνήθως θολά και μακρινά πλάνα που προέρχονται από αεροφωτογραφίες.

Στο βίντεο, τα μέλη της φυλής εμφανίζονται να κινούνται στην παραλία, μέσα σε ένα εντυπωσιακό τοπίο γεμάτο πεταλούδες. Οι κινήσεις τους είναι προσεκτικές, ενώ παρατηρείται έντονη καχυποψία. Σε αρκετές στιγμές, στρέφονται προς την κατεύθυνση της κάμερας, ελέγχοντας αν υπάρχει απειλή. Ο Ροζολί περιγράφει πώς αρχικά σχημάτισαν αμυντικό σχηματισμό, κρατώντας τόξα και βέλη, γεγονός που υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Καθώς όμως η απόσταση μειωνόταν και έγινε αντιληπτό ότι δεν υπήρχε εχθρική πρόθεση, τα όπλα κατέβηκαν. Η ένταση υποχώρησε και κάποια μέλη έδειξαν σημάδια περιέργειας, ακόμη και χαμόγελα. «Είναι πολεμιστές, αλλά καταλαβαίνουν πότε δεν υπάρχει απειλή», σχολίασε.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 200 ομάδες ανθρώπων χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο, με τη συντριπτική πλειονότητα να ζει στον Αμαζόνιο. Η άμεση προσέγγιση θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, τόσο για τις φυλές όσο και για τους επισκέπτες, λόγω ασθενειών και πιθανής βίαιης σύγκρουσης. Για τον λόγο αυτό, η παρακολούθηση γίνεται συνήθως μέσω δορυφορικών εικόνων και έμμεσων μαρτυριών, καθιστώντας το συγκεκριμένο βίντεο μοναδικό, αλλά και αμφιλεγόμενο παράλληλα.

