«Χωρίς εμπειρία... 2.500»: Πόσα χρήματα κερδίζει μια συνοδός σε πολυτελή γιοτ

Άφησε μια σταθερή δουλειά και βρήκε νέα καριέρα στη θάλασσα. Επικεφαλής συνοδός σε πολυτελή γιοτ αποκαλύπτει μισθούς, απαιτήσεις και την καθημερινότητα στο σκάφος.

Άφησε πίσω της μια... προβλέψιμη επαγγελματική πορεία και έναν σταθερό μισθό για να κυνηγήσει ένα όνειρο που την οδήγησε... στη θάλασσα. Η María Florencia Mainet, επικεφαλής συνοδός σε πολυτελή γιοτ, μίλησε στο infobae για τη ριζική αλλαγή ζωής που έκανε και αποκάλυψε τα χρήματα που μπορεί να κερδίσει κανείς στον απαιτητικό, αλλά ιδιαίτερα προσοδοφόρο αυτόν κλάδο.

Απόφοιτος τουριστικών σπουδών, η Mainet εργαζόταν για χρόνια ως διοικητική υπάλληλος. Όπως παραδέχεται, η καθημερινότητα και η έλλειψη προοπτικής την έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν ήταν το μέλλον που επιθυμούσε. «Έβλεπα ξεκάθαρα πώς θα εξελισσόταν η ζωή μου αν έμενα εκεί και δεν ήταν αυτό που ήθελα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Με αγάπη για τα ταξίδια, αλλά και έντονη αποστροφή προς την καθημερινή ρουτίνα, πήρε την απόφαση να αφήσει τα πάντα και να ενταχθεί στον κόσμο των πολυτελών σκαφών αναψυχής. «Δεν ήθελα μια ζωή χωρίς προκλήσεις και εξέλιξη. Το να κυνηγάς ένα όνειρο είναι από μόνο του συναρπαστικό», εξηγεί.

Η επαγγελματική αυτή αλλαγή, όπως λέει, δεν της άλλαξε μόνο την καθημερινότητα αλλά και τη νοοτροπία. Σήμερα δηλώνει πιο τολμηρή και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κάτι που -όπως τονίζει- δύσκολα αποκτά κανείς χωρίς να ρισκάρει.

Η ζωή πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, ωστόσο, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Η καθημερινότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν υπάρχουν επιβάτες. Σε high season, οι ρυθμοί είναι έντονοι, με την ίδια -ως επικεφαλής συνοδός- να έχει την ευθύνη για τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών: από τα γεύματα και τα ποτά μέχρι τις δραστηριότητες και κάθε ειδική απαίτηση. Όταν το σκάφος δεν φιλοξενεί κόσμο, το πλήρωμα ασχολείται με καθαρισμό, οργάνωση και προετοιμασία για το επόμενο ταξίδι.

Όπως επισημαίνει, η θέση απαιτεί υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού: προσοχή στη λεπτομέρεια, διακριτικότητα, άψογη οργάνωση και έντονο προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση. Παράλληλα, πρόκειται για μια σωματικά απαιτητική εργασία, καθώς η κίνηση στο πλοίο είναι συνεχής.

Σε ό,τι αφορά τις απολαβές, τα ποσά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. Σύμφωνα με την ίδια, οι συνοδοί χωρίς εμπειρία μπορούν να κερδίζουν περίπου 2.500 ευρώ τον μήνα, ενώ για όσους αναλαμβάνουν εξειδικευμένους ρόλους, όπως σεφ ή μηχανικοί, ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ. Επιπλέον, καλύπτονται έξοδα διατροφής, διαμονής, ιατρικής ασφάλισης και πτήσεων.

Για την είσοδο στον κλάδο απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα, όπως εμπειρία στην εξυπηρέτηση, άριστη γνώση αγγλικών και εξειδικευμένα σεμινάρια (καθαριότητα, Silver Service). Απαραίτητα είναι επίσης το έγκυρο διαβατήριο, το ναυτικό ιατρικό πιστοποιητικό, τα μαθήματα ασφαλείας και... ηλικία μεταξύ 18 και 45 ετών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στο βιογραφικό, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι απολύτως προσαρμοσμένο στον χώρο των γιοτ, καθώς αποτελεί το «διαβατήριο» για την πρώτη πρόσληψη.

