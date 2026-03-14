Καύσιμα: Μια ανάσα πριν τα €2 η αμόλυβδη - Σε ασφυκτικό κλοιό τα πρατήρια

Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η τιμή της αμόλυβδης μπορεί να φτάσει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και ακόμη υψηλότερα στη νησιωτική Ελλάδα.

Σε ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση βρίσκονται οι επαγγελματίες του κλάδου των καυσίμων, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για το περιθώριο κέρδους δημιουργούν έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των πρατηρίων. Οι τιμές στην αντλία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ οι πρατηριούχοι κάνουν λόγο για ασφυκτικά περιθώρια κέρδους.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αλυσίδα τιμολόγησης ξεκινά από τα διυλιστήρια και καταλήγει στην αντλία, με κάθε στάδιο να επηρεάζει την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

