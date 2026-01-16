Έπαθε πλάκα ο Χασαπόπουλος: «Ο Ιμάμογλου τα είχε με αυτή τη θεά;» (vid)

Η φημολογούμενη προσωπική σχέση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Στην σημερινή πρωινή εκπομπή του «Κοινωνία ώρα MEGA», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε φωναχτά αυτό που σιωπηλά αναρωτιόμαστε οι περισσότεροι: «Ο Ιμάμογλου τα είχε με αυτή τη θέα;».

Ο λόγος για την εντυπωσιακή Derya Cayirgan, πρώην παίκτρια βόλει της Γαλατασαράι, η οποία φημολογείται ότι διατηρούσε παράνομη σχέση με τον φυλακισμένο -πλέον- δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.

Κι επειδή από τα βάθη του ίντερνετ σαν να ακούμε ξεκάθαρα τις φωνές που απαιτούν λινκάκι, ιδού:

Η ατάκα που «έλυσε» το στούντιο

Η Derya Cayirgan, λοιπόν, ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τη σύλληψή της -μαζί με άλλα 17 άτομα- για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Αυτή τη στιγμή στη γείτονα χώρα η είδηση της θρυλούμενης σχέσης μεταδίδεται και από τα αντιπολιτευόμενα και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, με την πλευρά του Ιμάμογλου να μην έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς ώρας.

Το σχόλιο το σωστό, το πρέπον, το ορθόδοξο, το μορφωμένο, ήρθε ωστόσο από την από εδώ μεριά του Αιγαίου και ακόμη πιο συγκεκριμένα από το στούντιο του MEGA με τους παριστάμενους να ξεσπούν σε γέλια για την απορία Χασαπόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι ο τελευταίος σε κάποια στιγμή του ρεπορτάζ, διαμαρτυρήθηκε στον σκηνοθέτη που παίζοντας την είδηση έδειχνε πλάνα του Ιμάμογλου αντί της Cayirgan, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά, τον Ιμάμογλου δείχνετε;»

Δείτε το στιγμιότυπο: