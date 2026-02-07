Εκτός ΕΡΤ ο Γιώργος Κακούσης: Το παρασκήνιο μετά το σκάνδαλο ΓΣΕΕ

Το παρασκήνιο της απόφασης της ΕΡΤ να «παγώσει» τη συνεργασία με τον Γιώργο Κακούση και η «απολογία» του στα social media.

Πολύ γρήγορα έτρεξαν οι εξελίξεις στην ΕΡΤ μετά την εμπλοκή του ονόματος του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση στην υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης στο σκάνδαλο των προγραμμάτων κατάρτισης της ΓΣΕΕ.

Και ενώ ο δημοσιογράφος ανήγγειλε δημόσια μέσω facebook ότι αναστέλλει τη δημοσιογραφική του ιδιότητα για όσο καιρό θα διερευνάται η υπόθεση, νωρίτερα η διοίκηση της ΕΡΤ τον ενημέρωσε πως παγώνει τη σχέση εργασίας μαζί του κάτι το οποίο βρήκε σύμφωνα με πληροφορίες του Reader απόλυτα σύμφωνο το δημοσιογράφο από την πρώτη στιγμή.

