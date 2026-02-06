«Θα μυρίζει επειδή δεν την βάπτισες»: Η ατάκα που άκουσε η Σοφία Μουτίδου μετά από παράσταση (vid)

Μια αθώα ερώτηση μετά από παράσταση μετατράπηκε σε μια σουρεαλιστική συζήτηση.

Μια εμπειρία που θα μπορούσε να είναι αστεία αν δεν ήταν τραγική μοιράστηκε η Σοφία Μουτίδου με το τηλεοπτικό κοινό, περιγράφοντας ένα περιστατικό που της συνέβη μετά το τέλος θεατρικής παράστασης. Όπως εξήγησε, μια άγνωστη γυναίκα την πλησίασε και, χωρίς περιστροφές, τη ρώτησε αν έχει βαφτίσει την κόρη της.

Η απάντηση της ηθοποιού ήταν απλή, ειλικρινής και αρνητική, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στην άγνωστη γυναίκα να το τραβήξει ακόμη περισσότερο και να της πει το εξής αμίμητο και ανορθολογικό: «Θα μυρίζει επειδή δεν την βάπτισες...»

Όταν το χιούμορ απαντά στο παράλογο

Η Σοφία Μουτίδου, πιστή στο ύφος της, δεν άφησε την ατάκα να πέσει κάτω. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, αντέτεινε ότι δεν έχουν όλοι οι βαφτισμένοι συνάδελφοί της την ίδια αίσθηση καθαριότητας. Μια απάντηση που έκλεισε τη συζήτηση και μετέτρεψε την αμηχανία σε γέλιο.

Η ίδια αφηγήθηκε το περιστατικό λέγοντας πως τέτοιου είδους σχόλια αποκαλύπτουν βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις που συχνά εμφανίζονται απρόσμενα, ακόμη και σε στιγμές που δεν το περιμένεις.

Μια ιστορία που λέει περισσότερα απ’ όσα φαίνονται

Πίσω από το χιούμορ, η ιστορία άνοιξε και μια μεγαλύτερη κουβέντα. Για το πώς προσωπικές επιλογές, όπως η βάπτιση ενός παιδιού, συνεχίζουν να κρίνονται κοινωνικά, με επιχειρήματα που αγγίζουν τα όρια του σουρεαλισμού.

Η Μουτίδου δεν στάθηκε στο περιστατικό για να καταγγείλει, αλλά για να το αφηγηθεί με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Να το απογυμνώνει από τη σοβαροφάνεια και να δείχνει, μέσα από το γέλιο, πόσο παράξενα μπορεί να λειτουργεί η καθημερινή μας λογική.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ